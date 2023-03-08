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Без шансов для команды Яремчука. Бенфика – Брюгге 5:1. Видео голов и обзор матча
В этой паре все было ясно еще после первого матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Три недели назад "Бенфика" победила "Брюгге" на поле со счетом 2:0. В преддверии второй встречи соперников почти никто не сомневался, что "орлы" удержат свое преимущество.
Уже с первых минут лиссабонцы это подтвердили, создав несколько острых атак. Сначала бельгийцам везло, однако еще до перерыва команда Романа Яремчука, который сегодня вышел в основе, была вынуждена дважды доставать мяч из сетки собственных ворот. После перерыва португальцы продолжили издеваться над соперниками, доведя дело до счета 7:1 по сумме двух матчей.
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Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Бенфика" – "Брюгге" 5:1
(первый матч - 2:0)
Голы: Рафа Силва 38, Гонсалу Рамуш 45+2, Гонсалу Рамуш 57, Жоау Мариу 71 (пен.), Давід Нерес 78 - Майер 87
Гол Рафы Силвы
Первый гол Гонсалу Рамуша
Второй гол Гонсалу Рамуша
Гол Жоау Мариу
Гол Давида Нереса
Гол Майера
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