Без шансов для команды Яремчука. Бенфика – Брюгге 5:1. Видео голов и обзор матча

Три недели назад "Бенфика" победила "Брюгге" на поле со счетом 2:0. В преддверии второй встречи соперников почти никто не сомневался, что "орлы" удержат свое преимущество.

Уже с первых минут лиссабонцы это подтвердили, создав несколько острых атак. Сначала бельгийцам везло, однако еще до перерыва команда Романа Яремчука, который сегодня вышел в основе, была вынуждена дважды доставать мяч из сетки собственных ворот. После перерыва португальцы продолжили издеваться над соперниками, доведя дело до счета 7:1 по сумме двух матчей.

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Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Бенфика" – "Брюгге" 5:1

(первый матч - 2:0)

Голы: Рафа Силва 38, Гонсалу Рамуш 45+2, Гонсалу Рамуш 57, Жоау Мариу 71 (пен.), Давід Нерес 78 - Майер 87

Гол Рафы Силвы

Первый гол Гонсалу Рамуша

Второй гол Гонсалу Рамуша

Гол Жоау Мариу

Гол Давида Нереса

Гол Майера