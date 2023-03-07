Челси сравнивает по сумме двух матчей. Лондонцы забили в домашнем поединке против Боруссии

"Челси" в первом матче 1/8-й финала Лиги чемпионов уступил "Боруссии" (Дортмунд) 0:1. Но дома "синим" удалось отыграться еще в первом тайме – гол забил Рахим Стерлинг на 43-й минуте.

Следует отметить, что "Челси" закономерно вышел вперед, ведь почти весь первый тайм "синие" наседали на ворота соперника.

По сумме двух матчей счет – 1:1. Отметим, что Михаил Мудрик остался в запасе "Челси".