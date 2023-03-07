Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси сравнивает по сумме двух матчей. Лондонцы забили в домашнем поединке против Боруссии
Отличился Рахим Стерлинг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" в первом матче 1/8-й финала Лиги чемпионов уступил "Боруссии" (Дортмунд) 0:1. Но дома "синим" удалось отыграться еще в первом тайме – гол забил Рахим Стерлинг на 43-й минуте.
Следует отметить, что "Челси" закономерно вышел вперед, ведь почти весь первый тайм "синие" наседали на ворота соперника.
По сумме двух матчей счет – 1:1. Отметим, что Михаил Мудрик остался в запасе "Челси".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Подоляк ответил на фантазии Лукашенко о подрыве А-50 в Беларуси
- Петраков вызвал в сборную Армении четырех игроков из чемпионата России
- В ВСУ предварительно установили имя воина, которого россияне расстреляли после слов "Слава Украине"
- Бенфика – Брюгге. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЛЧ на 07.03.2023
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн