Разгром. Бенфика раскатала оборону Брюгге и забила третий гол. ВИДЕО

"Бенфика" забила третий гол в ворота "Брюгге". Его на свой счет записал Гонсалу Рамуш, завершив комбинацию своей команды с голевой передачей от Жоау Мариу с левого фланга.

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На 57 минуту счет в матче "Бенфика" – "Брюгге" 3:0 в пользу хозяев. Первую встречу португальцы выиграли 2:0, так что общий счет по сумме двух игр уже достиг 5:0.