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Разгром. Бенфика раскатала оборону Брюгге и забила третий гол. ВИДЕО
Без шансов для бельгийцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" забила третий гол в ворота "Брюгге". Его на свой счет записал Гонсалу Рамуш, завершив комбинацию своей команды с голевой передачей от Жоау Мариу с левого фланга.
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На 57 минуту счет в матче "Бенфика" – "Брюгге" 3:0 в пользу хозяев. Первую встречу португальцы выиграли 2:0, так что общий счет по сумме двух игр уже достиг 5:0.
Следить за игрой, в которой Роман Яремчук вышел в основном составе, вы можете в
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