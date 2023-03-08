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Яремчук отыграл 62 минуты в матче Бенфика – Брюгге
Не лучший матч, как и у всей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук отыграл чуть больше часа в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики".
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На счету украинца xG 0.20, один удар головой мимо ворот, один неудачный дриблинг, 18 касаний мяча, 11 из 15 точных передач, одна точная длинная передача, только одно из четырех выигранных единоборств и пять потерь мяча.
Яремчук за свои действия получил отметку 6.4 от аналитического портала Sofascore. Средняя оценка у команды 6.34.
Напомним, что
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