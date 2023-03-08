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Яремчук отыграл 62 минуты в матче Бенфика – Брюгге

Лига Чемпионов
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Не лучший матч, как и у всей команды

Яремчук отыграл 62 минуты в матче Бенфика – Брюгге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук отыграл чуть больше часа в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики".

На счету украинца xG 0.20, один удар головой мимо ворот, один неудачный дриблинг, 18 касаний мяча, 11 из 15 точных передач, одна точная длинная передача, только одно из четырех выигранных единоборств и пять потерь мяча.

Яремчук за свои действия получил отметку 6.4 от аналитического портала Sofascore. Средняя оценка у команды 6.34.

Напомним, что матч "Бенфика" – "Брюгге" завершился со счетом 5:1.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Брюгге
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