  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Пропускают и без Яремчука. Бенфика забила четвертый гол Брюгге. ВИДЕО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пропускают и без Яремчука. Бенфика забила четвертый гол Брюгге. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Катастрофа для бельгийцев

Пропускают и без Яремчука. Бенфика забила четвертый гол Брюгге. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Брюгге" пропустил четвертый гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "Бенфики". Его забил с пенальти Жоау Мариу. Хавбек пробил под правую от себя стойку ворот, Симон Миньоле прыгал к противоположному краю рамки.

На 70 минуту счет во встрече "Бенфика" – "Брюгге" 4:0. По сумме двух встреч "орлы" выигрывают уже 6:0.

Отметим, что незадолго до четвертого гола поле покинул украинский нападающий Роман Яремчук.

Следить за игрой вы можете на UA-Футбол в текстовой и видео трансляциях.

По теме
yellow-arrow
Справились без Мудрика. Челси – Боруссия (Дортмунд) 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Впервые в этом календарном году Челси забил за матч более одного гола
yellow-arrow
Без шансов для команды Яремчука. Бенфика – Брюгге 5:1. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Брюгге
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде