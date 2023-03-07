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Пропускают и без Яремчука. Бенфика забила четвертый гол Брюгге. ВИДЕО
Катастрофа для бельгийцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Брюгге" пропустил четвертый гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "Бенфики". Его забил с пенальти Жоау Мариу. Хавбек пробил под правую от себя стойку ворот, Симон Миньоле прыгал к противоположному краю рамки.
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На 70 минуту счет во встрече "Бенфика" – "Брюгге" 4:0. По сумме двух встреч "орлы" выигрывают уже 6:0.
Отметим, что незадолго до четвертого гола поле покинул украинский нападающий Роман Яремчук.
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