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2:0. Челси ведет в домашнем матче и по сумме двух игр. ВИДЕО
Против Боруссии (Дортмунд)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" проиграл первый матч 1/8-й финала Лиги чемпионов "Боруссии" (Дортмунд) 0:1. Однако в домашнем поединку не только нивелировал отставание (голом Рахима Стерлинга в первом тайме), но и вышел вперед.
В начале второго тайма "Челси" вышел вперед благодаря голу с пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой и после просмотра видеоповтора. Любопытно, что Кай Хавертс первую попытку не реализовал, попав в штангу. Но воспользовался вторым шансом, когда судья велел перебить одиннадцатиметровый. Причина – до удара в штрафную вбежали сразу несколько игроков.
2:0. "Челси" ведет в домашнем поединке и по сумме двух матчей.
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