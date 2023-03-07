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Гол от экс-игрока Шахтера. Давид Нерес забивает пятый гол в ворота Брюгге. ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Унижение бельгийцев продолжается

Гол от экс-игрока Шахтера. Давид Нерес забивает пятый гол в ворота Брюгге. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" продолжает уничтожать "Брюгге" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Брюгге". На 78-й минуте в ворота бельгийцев залетел пятый гол.

Его на свой счет записал бывший нападающий донецкого "Шахтера" Давид Нерес: "орлам" удалась быстрая и широкая атака, которую завершил Нерес.

На данный момент счет в матче "Бенфика" – "Брюгге" 5:0. По сумме двух игр португальцы выигрывают 7:0.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Брюгге Давид Нерес
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