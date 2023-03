ЛЧ. Бефинка – Брюгге 5:1. Доминация, как она есть

Лига чемпионов

1/8 финала, ответный матч

"Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

Главный арбитр: Халил Меллер (Турция)

Еще до матча было очевидно, что у Бенфики есть билет в полуфинал. Брюгге не данный момент практически ни на что не способно. Наставник “черно-синих” Скотт Паркер даже выпустил в старте Романа Яремчука. Английский тренер надеялся что украинец, да и все “Брюгге”, сможет сегодня выстрелить и выиграть на морально-волевых. Однако "Бенфика" разгромила соперника на прямых ногах.

Уже на второй минуте Жоау Мариу забил эффектный гол пяткой, однако его отменили из-за офсайда у ассистента Рамуша. Еще через 18 минут тот же Мариу бил по пустым воротам, но Майер из ленты ворот вынес мяч. Давление хозяев не было постоянным: они это делали на энергорежиме. Однако в то же время “Брюгге” у чужих ворот не создал ровно ничего, кроме неточных ударов.

В конце первого тайма количество переросло в качество, и хозяева дважды отличились в воротах соперника после провалов в обороне. Рафа Силва и Рамуш оба получали мяч в окружении нескольких оппонентов, но в обоих случаях смогли обыграть их и пробить в левый угол.

Benfica have now scored two or more goals in 17 of their 19 home games this season in all competitions ????#UCL pic.twitter.com/IO3l9UcTq2