ЛЧ. Бенфика – Брюгге 5:1. Доминация, как она есть

Лига чемпионов

1/8 финала, ответный матч

"Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

Главный арбитр: Халил Меллер (Турция)

Еще до матча было очевидно, что у Бенфики есть билет в полуфинал. Брюгге не данный момент практически ни на что не способно. Наставник “черно-синих” Скотт Паркер даже выпустил в старте Романа Яремчука. Английский тренер надеялся что украинец, да и все “Брюгге”, сможет сегодня выстрелить и выиграть на морально-волевых. Однако "Бенфика" разгромила соперника на прямых ногах.

Уже на второй минуте Жоау Мариу забил эффектный гол пяткой, однако его отменили из-за офсайда у ассистента Рамуша. Еще через 18 минут тот же Мариу бил по пустым воротам, но Майер из ленты ворот вынес мяч. Давление хозяев не было постоянным: они это делали на энергорежиме. Однако в то же время “Брюгге” у чужих ворот не создал ровно ничего, кроме неточных ударов.

В конце первого тайма количество переросло в качество, и хозяева дважды отличились в воротах соперника после провалов в обороне. Рафа Силва и Рамуш оба получали мяч в окружении нескольких оппонентов, но в обоих случаях смогли обыграть их и пробить в левый угол.

Benfica have now scored two or more goals in 17 of their 19 home games this season in all competitions ????#UCL pic.twitter.com/IO3l9UcTq2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 7, 2023

Третий гол хозяева забили еще проще. Гримальдо дали время поднять голову, прицелиться и отдать на Рамуша – тот в касание оформил дубль. И это до конца матча еще оставалось более получаса.

Немецкий наставник хозяев Шмидт решил освежить игру. Благодаря этому хозяева забили еще дважды. Силла снес соперника в штрафной "Брюгге" и привез пенальти – Мариу реализовал удар с точки. Потом Нерес забил пятый гол после ассиста 18-летнего Жоау Невеша. Для молодого полузащитника это была четвёртая минута в матчах Лиги чемпионов.

Роман Яремчук провел на поле час, нанес один неточный удар и сделал 15 передач. Был активным впереди, предлагал себя, однако “Брюгге” так ужасно строило игру, что никто на острие атаке ему бы не помог. Но гол престижа гости все-таки забили: на 87-й минуте бывший конкурент Эдуарда Соболя забил прекрасный гол в правую девятку. Майер в ход переправил мяч в самый угол. Это была красивая точка выступлениям "черно-синих" в текущей Лиге чемпионов.

Если за пропущенный гол в Лиссабоне никто не будет переживать, то есть негатив в другом. Отаменди получил желтую карточку, и из-за перебора “горчичников” теперь пропустит первую игру четвертьфинала. Без капитана будет труднее.

7:1 общий счет противостояния. Пока "Бенфика" в текущей Лиге чемпионов не проигрывает.

"Бенфика" - "Брюгге" 5:1

Голы: Рафа Силва 38, Рамуш 45+2, 57, Мариу 71 (пен.), Нерес 77 – Майер 87

Бенфика: Влаходимос – Ба (Жилберту 63), Антонио Силва (Верисиму 88), Отаменди (Морату 74), Гримальдо – Флорентину, Шикинью (Нерес 63) – Аурснес, Жоау Мариу (Невеш 74), Рафа

Брюгге: Миньоле – Мата (Одой 62), Мехеле, Силла – Бьюкенен, Нильсен, Ванакен (Риц 74), Сова (Нуса 75), Майер – Ланг (Оньедика 46), Яремчук (Хутгла 62)

Предупреждения: Отаменди 29 – Яремчук 17, Ланг 20, Силла 43, Майер 48