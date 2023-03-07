Майер эффектным ударом в девятку забивает первый мяч Брюгге в игре против Бенфики. ВИДЕО

"Брюгге" отыграл один гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики". Его автором стал нидерландский легионер бельгийского клуба Бьорн Майер.

Все самые главные моменты матча в режиме Live в Telegram-канале UA-Football

Игрок с левого края штрафной нанес эффектный удар в дальнюю девятку ворот. У голкипера "Бенфики" почти не было шансов с таким ударом.

Однако этот результативный удар не влияет на общую ситуацию. На данный момент счет во встрече 5:1 в пользу "Бенфики", а по сумме двух встреч ситуация для "Брюгге" еще более катастрофическая - 7:1.