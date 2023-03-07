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Майер эффектным ударом в девятку забивает первый мяч Брюгге в игре против Бенфики. ВИДЕО
Гол, который уже ни на что не влияет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Брюгге" отыграл один гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики". Его автором стал нидерландский легионер бельгийского клуба Бьорн Майер.
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Игрок с левого края штрафной нанес эффектный удар в дальнюю девятку ворот. У голкипера "Бенфики" почти не было шансов с таким ударом.
Однако этот результативный удар не влияет на общую ситуацию. На данный момент счет во встрече 5:1 в пользу "Бенфики", а по сумме двух встреч ситуация для "Брюгге" еще более катастрофическая - 7:1.
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