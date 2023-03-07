  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Майер эффектным ударом в девятку забивает первый мяч Брюгге в игре против Бенфики. ВИДЕО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майер эффектным ударом в девятку забивает первый мяч Брюгге в игре против Бенфики. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Гол, который уже ни на что не влияет

Майер эффектным ударом в девятку забивает первый мяч Брюгге в игре против Бенфики. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Брюгге" отыграл один гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики". Его автором стал нидерландский легионер бельгийского клуба Бьорн Майер.

Игрок с левого края штрафной нанес эффектный удар в дальнюю девятку ворот. У голкипера "Бенфики" почти не было шансов с таким ударом.

Однако этот результативный удар не влияет на общую ситуацию. На данный момент счет во встрече 5:1 в пользу "Бенфики", а по сумме двух встреч ситуация для "Брюгге" еще более катастрофическая - 7:1.

По теме
yellow-arrow
Справились без Мудрика. Челси – Боруссия (Дортмунд) 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Впервые в этом календарном году Челси забил за матч более одного гола
yellow-arrow
Без шансов для команды Яремчука. Бенфика – Брюгге 5:1. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Брюгге
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде