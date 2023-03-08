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Справились без Мудрика. Челси – Боруссия (Дортмунд) 2:0. Видео голов и обзор матча
Челси - Боруссия (Дортмунд) ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.03.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" оказался в затруднительной ситуации после первого матча, но доказал, что имеет характер. Против "Боруссии", очень мощно выглядящей в чемпионате Германии, "синие" сумели не только отыграться, но и обеспечить себе преимущество в домашнем поединке.
Хотя не обошлось без драмы. В начале второго тайма Кай Хавертс не реализовал пенальти, однако получил возможность перебить удар и уже не ошибся. Михаил Мудрик в матче не играл.
Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре.
07.03.2023. ЛЧ. 1/8-я финала
"Челси" – "Боруссия" (Дортмунд) 2:0 (первый матч - 0:1)
Голы: Рахим Стерлинг 50, Кай Хавертс (пен.) 53
Общий видеообзор
Гол Стерлинга
Гол Хавертса
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