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Впервые в этом календарном году Челси забил за матч более одного гола
И это помогло выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
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В матче 1/8-й финала Лиги чемпионов против "Боруссии" (Дортмунд) "Челси" сумел одержать победу со счетом 2:0. Это первый случай в этом календарном году, когда "синие" за одну игру забили более одного гола.
В последний раз "Челси" забивал более одного мяча 27-го декабря 2022-го года.
Также это первый случай с октября 2022-го года, когда "Челси" связал в кучу две победы подряд.
Отметим, что в первом матче 1/8-й финала "Челси" уступил "Боруссии" 0:1, но по сумме двух поединков прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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