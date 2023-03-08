Поттер: Победа над Боруссией зарядит нас позитивом на ближайшие недели

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал победу над дортмундской "Боруссией" (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Синие вышли в четвертьфинал по итогам двух игр (2:1 - общий счет).

"Если честно, даже не могу понять, что сейчас чувствую. Эмоций очень много. Можете себе представить, каким было напряжение в концовке. Считаю, парни сыграли фантастически. Они были очень хороши, создали несколько голевых моментов, так что я просто рад, что они добились победы. Все мы сейчас в великолепном настроении.

Было важно, чтобы мы оказали на соперника давление и получили поддержку со стороны болельщиков. Это нелегко было сделать, потому что противостояла нам топ-команда, играющая уверенно. Благодарю игроков, они отдали все ради победы.

В раздевалке была прекрасная атмосфера. Все очень рады. У нас был непростой отрезок. Хотели победить и выйти в четвертьфинал. Этот турнир очень важен для нас. Победа зарядит нас позитивом на ближайшие недели", - цитирует Поттера официальный сайт УЕФА.