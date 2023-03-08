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Терзич: Боруссия Д тоже заслужила проход в четвертьфинал

Лига Чемпионов
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Немецкий клуб вылетел из Лиги чемпионов

Терзич: Боруссия Д тоже заслужила проход в четвертьфинал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич разочарован вылетом своей команды из Лиги чемпионов. Немецкий клуб проиграл лондонскому "Челси" по сумме двух матчей 1:2.

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"С этим результатом трудно смириться, мы очень разочарованы. Это были два очень напряженных матча. Во втором тайме в Лондоне мы показали в высшей степени доминирующую игру и создали много моментов, однако в итоге этого оказалось недостаточно.

Нужно сказать, что "Челси" заслужил того, чтобы пройти дальше, учитывая ход двух матчей. Однако в то же время и мы тоже заслуживали прохода в четвертьфинал Лиги чемпионов – так как это были два очень равных поединка", – отметил Терзич.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Эдин Терзич
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Источник:
uefa.com

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