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Терзич: Боруссия Д тоже заслужила проход в четвертьфинал
Немецкий клуб вылетел из Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич разочарован вылетом своей команды из Лиги чемпионов. Немецкий клуб проиграл лондонскому "Челси" по сумме двух матчей 1:2.
"С этим результатом трудно смириться, мы очень разочарованы. Это были два очень напряженных матча. Во втором тайме в Лондоне мы показали в высшей степени доминирующую игру и создали много моментов, однако в итоге этого оказалось недостаточно.
Нужно сказать, что "Челси" заслужил того, чтобы пройти дальше, учитывая ход двух матчей. Однако в то же время и мы тоже заслуживали прохода в четвертьфинал Лиги чемпионов – так как это были два очень равных поединка", – отметил Терзич.
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