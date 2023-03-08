Терзич: Боруссия Д тоже заслужила проход в четвертьфинал

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич разочарован вылетом своей команды из Лиги чемпионов. Немецкий клуб проиграл лондонскому "Челси" по сумме двух матчей 1:2.

"С этим результатом трудно смириться, мы очень разочарованы. Это были два очень напряженных матча. Во втором тайме в Лондоне мы показали в высшей степени доминирующую игру и создали много моментов, однако в итоге этого оказалось недостаточно.

Нужно сказать, что "Челси" заслужил того, чтобы пройти дальше, учитывая ход двух матчей. Однако в то же время и мы тоже заслуживали прохода в четвертьфинал Лиги чемпионов – так как это были два очень равных поединка", – отметил Терзич.