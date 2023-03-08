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Тренер Бенфики: Мы показали, что являемся отличной командой
"Орлы" разгромили "Брюгге"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер португальской "Бенфики" Роджер Шмидт поделился эмоциями после победы над бельгийским "Брюгге" (5:1, общ. 7:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Я очень горжусь командой. Ситуация благоволила нам после первого матча в Бельгии, но мы с уважением отнеслись к этой игре. Это был матч Лиги чемпионов, а здесь слабых соперников нет. Сегодня мы показали, что являемся превосходной командой. Мы вышли на поле не для того, чтобы просто защищать победный для нас результат. Мы заслужили этот четвертьфинал.
Мы довольны тем, как прошли этот путь до четвертьфинала. Теперь нужно дождаться жеребьевки. На этой стадии Лиги чемпионов остаются самые сильные соперники, мы должны отнестись с уважением к каждому из них. Мы играем очень сосредоточено, команда мотивирована и хорошо обороняется. Так что сделаем все возможное, чтобы выйти в полуфинал. У нас нет предпочтений относительно соперника", - сказал Шмидт.
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