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Тренер Бенфики: Мы показали, что являемся отличной командой

Лига Чемпионов
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"Орлы" разгромили "Брюгге"

Тренер Бенфики: Мы показали, что являемся отличной командой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер португальской "Бенфики" Роджер Шмидт поделился эмоциями после победы над бельгийским "Брюгге" (5:1, общ. 7:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я очень горжусь командой. Ситуация благоволила нам после первого матча в Бельгии, но мы с уважением отнеслись к этой игре. Это был матч Лиги чемпионов, а здесь слабых соперников нет. Сегодня мы показали, что являемся превосходной командой. Мы вышли на поле не для того, чтобы просто защищать победный для нас результат. Мы заслужили этот четвертьфинал.

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Мы довольны тем, как прошли этот путь до четвертьфинала. Теперь нужно дождаться жеребьевки. На этой стадии Лиги чемпионов остаются самые сильные соперники, мы должны отнестись с уважением к каждому из них. Мы играем очень сосредоточено, команда мотивирована и хорошо обороняется. Так что сделаем все возможное, чтобы выйти в полуфинал. У нас нет предпочтений относительно соперника", - сказал Шмидт.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Брюгге Роджер Шмидт
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Источник:
uefa.com

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