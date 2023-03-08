Париж не разглядел звезду. Чупо-мотинг нашел дом в Баварии и проводит лучший сезон в жизни

Эрику-Максиму Чупо-Мотингу - 34. С течением времени его статус изменился с амбициозного и перспективного форварда на неплохого игрока ротации. В последние пять сезонов он принял роль второго-третьего форварда в топ-клубах: ПСЖ и Баварии. Но в этом сезоне Эрик напомнил всем, какой у него был потенциал. У него 16 голов и 4 ассиста в 25 матчах во всех соревнованиях. Это его рекордные показатели за всю карьеру. Вероятно, лучше чем сейчас Чупо-мотинг не играл никогда.

Но этот сезон знаменательный не только для него лично. Эрик является лучшим бомбардиром Баварии и может поспорить за титул лучшего игрока клуба в этом сезоне. Он оказывает результативное действие каждые 75 минут – чаще в составе мюнхенцев не отмечается никто. Звучит комически, но отчасти именно благодаря Эрику Бавария справилась с утратой Роберта Левандовского.

Что стало причиной столь мощного прогресса?

Этот сезон начинался для Эрика так же, как и 4 предыдущих. На него рассчитывали только как на резервиста, который сможет выйти на 10-15 минут. Возможно, когда-нибудь принесет пользу.

Да, Бавария продала Роберта Левандовского, но на его позицию пришел Садьо Мане из Ливерпуля. Клуб не преследовал цель заменить функционал или количество голов Роберта одним игроком. Наггельсман планировал переход на игру с ложной девяткой, где игроки атаки могут быть взаимозаменяемыми. Фактически, Юлиану не был нужен классический форвард вообще. Поэтому Чупо-Мотингу оставалось ждать свой шанс, только выходя на замену.

Но очень скоро от первоначального плана пришлось отойти. Атака Баварии начала сталкиваться с трудностями без полноценного форварда. Вингеры не могли найти свою игру в новой формации, а Садьо Мане только интегрировался в состав. Наггельсман должен был найти решение. И в середине октября, еще до травмы Мане, он сделал Эрика основным форвардом:

"Пока нам легче играть с центральным форвардом, хорошо работающим спиной к воротам, который может поддерживать игру и давать своим товарищам по команде время, чтобы подключаться к атаке".

Это коренным образом изменило сезон как для игрока, так и для клуба. С Чупо-Мотингом в старте Бавария победила в 9 матчах подряд, а сам камерунец выдал лучшую голевую серию в карьере – забивал семь матчей подряд. Если бы забил пенальти в кубковом матче против Вердера — то серия насчитывала бы все 9 матчей. С тех пор он – бесспорный игрок основы. В этом статусе, начиная с середины октября, Эрик забил 15 голов – лучший показатель среди всех игроков Бундеслиги за этот период.

Впервые за долгое время клуб нуждается в Чупо-Мотинге и доверяет ему. Именно это — главная причина безумных изменений. Этот сезон – третий для него в Мюнхене. В нем он уже вышел в старте 16 раз и провел на поле около 1500 минут. За предыдущие два сезона суммарно – 13 выходов в старте и менее 1800 минут.

За постоянной ролью запасного никто не заметил, что Чупо-мотинг совершенствовал свою игру. Форвард сочетает в себе очень редкую комбинацию сильных сторон. У него высокий рост и сила — это дает возможность качественно играть спиной к воротам. Но при этом он очень быстр. Быстрее, чем ожидаешь от парня 193 сантиметра ростом. Поэтому Эрик прекрасно чувствует себя в открывании за спину защитникам.

Он может играть обычного форварда-столпа и цепляться за верховые мячи, но также имеет хорошую технику и может быть задействован в коротких комбинациях. К тому же он не халтурит без мяча и старательно возвращается в защиту. Эрик отвечает всем требованиям к современному центрфорварду.

Именно универсальность позволила ему зацепиться за свой шанс и показать, на что он способен. Партнер Эрика по атаке Джамал Мусиала говорит:

"Чупо имеет невероятные навыки и уверенность в том, что он делает. Он показывает, кем он является прямо сейчас".

Также его хвалит спортивный директор Баварии Салихамиджич:

"Просто отлично видеть его таким. Он может делать именно то, что нам сейчас нужно".

И, конечно, Наггельсман, нашедший в форварде решение проблем в атаке:

"Чупо сейчас в отличной форме. С тех пор как он у нас в команде, мы выглядим очень остро впереди. Он забивает голы, что хорошо для уверенности в себе и очень помогает нам".

Также один из важных элементов успеха – реализация. В этом сезоне Эрик показывает, что он идеальный финишер. В чемпионате он нанес всего 28 ударов. Для сравнения он едва попал в топ-50 по количеству ударов, его обошли сразу шесть одноклубников. Но именно Эрик – лучший бомбардир Баварии и седьмой по количеству голов в Бундеслиге. Это просто невероятная реализация. Модель xG говорит, что он должен был забить 6,5 голов в чемпионате. То есть он забил на 3,5 гола больше ожидаемых. Для центрфорварда, тем более центрфорварда Баварии – это очень мощный результат.

Успехи Эрика не остались незамеченными руководством — неделю назад игрок подписал новый контракт с Баварией. Он останется в клубе как минимум до конца следующего сезона. Эрик доволен:

"Я счастлив, что в этом сезоне все идет так хорошо и я получаю так много минут. Каждый день на тренировке я стараюсь выкладываться на максимум, и ребята это видят. Я знаю, что могу сделать, и знаю, что могу помочь команде. Я доволен своими голами, ассистами и игрой в целом".

Чупо-мотинг — одно из величайших открытий этого сезона Бундеслиги. Его прорыв очень уместен для Баварии, продолжающей бороться за все трофеи. Комментатор Бундеслиги Дэн О’Хаган говорит:

"В Баварии он нашел дом. Клуб пригласил его фактически от безысходности, но он оказался отсутствующей частью пазла. С ним Бавария смотрится в 10 раз лучше"

С этим тяжело поспорить.

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Бавария – клуб, который судят по успехам в Лиге Чемпионов. Эрик это понимает:

"Мы начинаем каждый сезон Лиги Чемпионов с целью выиграть ее, потому что у нас есть достаточное качество для этого. Такие амбиции клуба".

Сегодня, чтобы пройти дальше, Баварии нужно пройти ПСЖ — бывший клуб камерунца. В Париже он мало играл, но был важным элементом команды Тухеля, которая добралась до финала Лиги Чемпионов. Его гол на 3-й добавленной минуте вывел клуб в полуфинал. Но во Франции его не ценили — болельщики насмехались над игроком, а руководство отпустило, как только Тухель ушел.

Нынешний партнер Чупо-Мотинга Томас Мюллер говорит:

"Люди насмехались над ним в Париже. Те, кто это делал, не знают футбол. Он приносит много пользы, и у ПСЖ мог иметь больше игрового времени. Он очень важный игрок для нас".

Сегодня Эрик имеет прекрасный шанс отомстить за насмешки и показать, чего он стоит на самом деле.

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