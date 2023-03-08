Поттер: Всегда будут вопросы о моем будущем в Челси. Но я все еще здесь

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер после победы в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов над "Боруссией" Дортмунд (2:0) , и как следствие, выхода в следующий раунд турнира, порассуждал о своем будущем в команде.

"И игроки, и болельщики были невероятными вчера. Классно сыграли против команды, которая выиграла 10 подряд матчей. Я считаю, что по итогам двух матчей мы заслужили пройти дальше, хотя не сумели забить на чужом поле. Мое будущее? Ну, я все еще здесь! Всегда будут эти вопросы, но мы просто делаем свою работу и стараемся улучшить результаты. Никто в команде не был рад той неудачной серии, которая у нас была", – сказал Поттер.

Напомним, что СМИ в последнее время пишут о возможном увольнении Поттера в связи с не самыми лучшими результатами команды. Так, ранее также сообщалось, что клуб уволил бы Поттер в случае поражения от дортмундцев.