  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Поттер: Всегда будут вопросы о моем будущем в Челси. Но я все еще здесь
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поттер: Всегда будут вопросы о моем будущем в Челси. Но я все еще здесь

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Тренер несколько ослабил поток критики

Поттер: Всегда будут вопросы о моем будущем в Челси. Но я все еще здесь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер после победы в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов над "Боруссией" Дортмунд (2:0), и как следствие, выхода в следующий раунд турнира, порассуждал о своем будущем в команде.

"И игроки, и болельщики были невероятными вчера. Классно сыграли против команды, которая выиграла 10 подряд матчей. Я считаю, что по итогам двух матчей мы заслужили пройти дальше, хотя не сумели забить на чужом поле.

Мое будущее? Ну, я все еще здесь! Всегда будут эти вопросы, но мы просто делаем свою работу и стараемся улучшить результаты. Никто в команде не был рад той неудачной серии, которая у нас была", – сказал Поттер.

Напомним, что СМИ в последнее время пишут о возможном увольнении Поттера в связи с не самыми лучшими результатами команды. Так, ранее также сообщалось, что клуб уволил бы Поттер в случае поражения от дортмундцев.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм – Милан. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Бавария – ПСЖ. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Париж не разглядел звезду. Чупо-мотинг нашел дом в Баварии и проводит лучший сезон в жизни
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Грэм Поттер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде