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Поттер: Всегда будут вопросы о моем будущем в Челси. Но я все еще здесь
Тренер несколько ослабил поток критики
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер после
"И игроки, и болельщики были невероятными вчера. Классно сыграли против команды, которая выиграла 10 подряд матчей. Я считаю, что по итогам двух матчей мы заслужили пройти дальше, хотя не сумели забить на чужом поле.
Мое будущее? Ну, я все еще здесь! Всегда будут эти вопросы, но мы просто делаем свою работу и стараемся улучшить результаты. Никто в команде не был рад той неудачной серии, которая у нас была", – сказал Поттер.
Напомним, что СМИ в последнее время пишут о возможном увольнении Поттера в связи с не самыми лучшими результатами команды. Так, ранее также сообщалось, что клуб уволил бы Поттер в случае поражения от дортмундцев.
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