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Бавария – ПСЖ. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Бавария - ПСЖ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эти команды имеют амбиции выиграть турнир. Их выход в финал не стал бы сенсацией. Но "Бавария" и ПСЖ волей жребия сыграют друг против друга уже в 1/8-й финала. Собственно, первую серию уже провели, и ее выиграла "Бавария". Сможет ли ПСЖ отыграться?
Матч Лиги чемпионов состоится в среду, восьмого марта, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Смотреть можно прямо в этой новости.
Лига Чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
8 марта. Мюнхен, Альянц Арена
"Бавария" – "Пари Сен-Жермен" 22:00
Текстовая Трансляция – UA-Футбол >>>
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