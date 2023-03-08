  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Бавария – ПСЖ. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария – ПСЖ. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бавария - ПСЖ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Бавария – ПСЖ. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Эти команды имеют амбиции выиграть турнир. Их выход в финал не стал бы сенсацией. Но "Бавария" и ПСЖ волей жребия сыграют друг против друга уже в 1/8-й финала. Собственно, первую серию уже провели, и ее выиграла "Бавария". Сможет ли ПСЖ отыграться?

Матч Лиги чемпионов состоится в среду, восьмого марта, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Смотреть можно прямо в этой новости.

Лига Чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
8 марта. Мюнхен, Альянц Арена

"Бавария" – "Пари Сен-Жермен" 22:00

Текстовая Трансляция – UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Поттер: Всегда будут вопросы о моем будущем в Челси. Но я все еще здесь
yellow-arrow
Тоттенхэм – Милан. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Париж не разглядел звезду. Чупо-мотинг нашел дом в Баварии и проводит лучший сезон в жизни
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде