Бавария – ПСЖ. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Эти команды имеют амбиции выиграть турнир. Их выход в финал не стал бы сенсацией. Но "Бавария" и ПСЖ волей жребия сыграют друг против друга уже в 1/8-й финала. Собственно, первую серию уже провели, и ее выиграла "Бавария". Сможет ли ПСЖ отыграться?

Матч Лиги чемпионов состоится в среду, восьмого марта, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Смотреть можно прямо в этой новости.

Лига Чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч

8 марта. Мюнхен, Альянц Арена

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