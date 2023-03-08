Джан: Боруссия проиграла Челси незаслуженно из-за судьи

Хавбек дортмундской "Боруссии" Эмре Джан на эмоциях сразу после поражения от Челси (0:2) в Лиге чемпионов раскритиковал главного арбитра поединка Данни Маккели.

"Виноват судья... Это была исключительно его вина сегодня.

Как можно ставить второй пенальти в такой ситуации? Почему они перебивали? Как это работает? Это просто недопустимо! Я не понимаю, почему они перебивали пенальти, после того, как не забили с первой попытки.

Мне все равно, кто там забежал в штрафную на пару сантиметров раньше удара!

Рефери был высокомерен всю игру - вот с чего все начинается. Мы проиграли здесь незаслуженно из-за судьи", - сказал Джан.