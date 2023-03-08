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Джан: Боруссия проиграла Челси незаслуженно из-за судьи
Немцы считают, что судья не должен был давать Хаверцу перебивать пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек дортмундской "Боруссии" Эмре Джан на эмоциях сразу после
"Виноват судья... Это была исключительно его вина сегодня.
Как можно ставить второй пенальти в такой ситуации? Почему они перебивали? Как это работает? Это просто недопустимо! Я не понимаю, почему они перебивали пенальти, после того, как не забили с первой попытки.
Мне все равно, кто там забежал в штрафную на пару сантиметров раньше удара!
Рефери был высокомерен всю игру - вот с чего все начинается. Мы проиграли здесь незаслуженно из-за судьи", - сказал Джан.
Напомним, что в ворота "Боруссии" был назначен пенальти, с которого Хаверц пробил в штангу. Впрочем, игроки оказались в штрафной раньше удара, поэтому арбитр попросил перебить 11-метровый, что привело ко второму голу в ворота немцев.
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