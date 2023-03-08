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Джан: Боруссия проиграла Челси незаслуженно из-за судьи

Лига Чемпионов
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Немцы считают, что судья не должен был давать Хаверцу перебивать пенальти

Джан: Боруссия проиграла Челси незаслуженно из-за судьи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек дортмундской "Боруссии" Эмре Джан на эмоциях сразу после поражения от Челси (0:2) в Лиге чемпионов раскритиковал главного арбитра поединка Данни Маккели.

"Виноват судья... Это была исключительно его вина сегодня.

Как можно ставить второй пенальти в такой ситуации? Почему они перебивали? Как это работает? Это просто недопустимо! Я не понимаю, почему они перебивали пенальти, после того, как не забили с первой попытки.

Мне все равно, кто там забежал в штрафную на пару сантиметров раньше удара!

Рефери был высокомерен всю игру - вот с чего все начинается. Мы проиграли здесь незаслуженно из-за судьи", - сказал Джан.

Напомним, что в ворота "Боруссии" был назначен пенальти, с которого Хаверц пробил в штангу. Впрочем, игроки оказались в штрафной раньше удара, поэтому арбитр попросил перебить 11-метровый, что привело ко второму голу в ворота немцев.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Эмре Джан
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Источник:
beIN SPORTS

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Комментарии (1)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
08.03.2023 в 22:19
Мабуть дали судді на лапу. Що тут незрозумілого. Накупили з усієї Європи гравців, але все одно нічого не виходить. Тож вирішили піти іншим шляхом.
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