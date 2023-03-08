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Шевченко: Мне понравился менталитет Милана в первом матче с Тоттенхэмом
Матч будет точно напряженным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Милана" Андрей Шевченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала
"Милану" нужно повторение первой встречи. Мне понравился менталитет команды на "Сан-Сиро". Они всегда были в игре. Футболисты были полны решимости, и я заметил ту же энергию, которая вдохновляла их на прошлые успехи. У них должна быть такая же мотивация в Лондоне.
Они не должны только защищаться. У них есть опытные игроки, которые знают, как вести себя в определенных ситуациях, но встречаться с английскими клубами на выезде — это другое дело. "Тоттенхэм" усилит давление, поэтому "Милан" не должен защищаться слишком глубоко", - сказал Шевченко.
Напомним, что поединок "Тоттенхэм" – "Милан" начнется сегодня в 22:00. В первом матче в Италии победил "Милан" со счетом 1:0.
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