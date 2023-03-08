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Месси, Мбаппе, Чупо-Мотинг и другие. ПСЖ и Бавария объявили составы на матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Начало – в 22:00

Месси, Мбаппе, Чупо-Мотинг и другие. ПСЖ и Бавария объявили составы на матч Лиги чемпионов

UEFA

UA-Футбол
Новина українською

В среду, восьмого марта, состоится ответный матч 1/8-й финала Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой "Баварией". Первый матч окончился победой немцев 1:0.

Команды объявили стартовые составы на игру.

"Бавария": Зоммер - Упамекано, Де Лихт, Киммих, Горетцка, Коман, Чупо-Мотинг, Дэвис, Мюллер, Мусиала, Станишич

ПСЖ: Доннаррума - Хакими, Рамос, Маркиньос, Вератти, Мбаппе, Руис, Данилу, Витинья, Нуну Мендеш, Месси

Отметим, что на UA-Футбол можно следить за текстовой трансляцией матча онлайн >>>

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж)
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