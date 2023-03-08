Месси, Мбаппе, Чупо-Мотинг и другие. ПСЖ и Бавария объявили составы на матч Лиги чемпионов

В среду, восьмого марта, состоится ответный матч 1/8-й финала Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой "Баварией". Первый матч окончился победой немцев 1:0.

Команды объявили стартовые составы на игру.

"Бавария" : Зоммер - Упамекано, Де Лихт, Киммих, Горетцка, Коман, Чупо-Мотинг, Дэвис, Мюллер, Мусиала, Станишич

ПСЖ : Доннаррума - Хакими, Рамос, Маркиньос, Вератти, Мбаппе, Руис, Данилу, Витинья, Нуну Мендеш, Месси

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