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Противостояние за четвертьфинал. Милан и Тоттенхэм объявили составы на матч Лиги чемпионов
Начало – в 22:00
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, восьмого марта, состоится ответный матч 1/8-й финала Лиги чемпионов между английским "Тоттенхэмом" и итальянским "Миланом". Первый матч закончился победой итальянцев 1:0.
Команды объявили стартовые составы на игру.
"Тоттенхэм": Форстер - Эмерсон - Ромеро, Лангле, Дэвис - Перишич - Скипп, Хейбьерг - Кулусевски, Сон Хын Мин - Кейн
"Милан": Меньян - Тьягу, Томори, Калюлю, Т. Эрнандес - Мессиас, Крунич, Тонали - Диас, Жиру, Леау
Отметим, что на UA-Футбол можно следить за текстовой трансляцией матча онлайн >>>
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