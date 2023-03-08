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Противостояние за четвертьфинал. Милан и Тоттенхэм объявили составы на матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Начало – в 22:00

Противостояние за четвертьфинал. Милан и Тоттенхэм объявили составы на матч Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В среду, восьмого марта, состоится ответный матч 1/8-й финала Лиги чемпионов между английским "Тоттенхэмом" и итальянским "Миланом". Первый матч закончился победой итальянцев 1:0.

Команды объявили стартовые составы на игру.

"Тоттенхэм": Форстер - Эмерсон - Ромеро, Лангле, Дэвис - Перишич - Скипп, Хейбьерг - Кулусевски, Сон Хын Мин - Кейн

"Милан": Меньян - Тьягу, Томори, Калюлю, Т. Эрнандес - Мессиас, Крунич, Тонали - Диас, Жиру, Леау

Отметим, что на UA-Футбол можно следить за текстовой трансляцией матча онлайн >>>

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Тоттенхэм и Милан начнут матч на десять минут позже
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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Милан
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