Тоттенхэм и Милан начнут матч на десять минут позже

Матч 1/8-й финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Миланом" в среду, 08.03.2023, должен был начаться в 22:00. Однако УЕФА на своих официальных ресурсах сообщает об отсрочке. Игра начнется на десять минут позже.

Причина задержки – пробки в Лондоне.

Отметим, что аналогичная проблема была и вчера перед началом матча "Челси" – "Боруссия" (Дортмунд). Автобус немецкой команды попал в пробку, поэтому "шмели" не успевали на предматчевую разминку. Игру отложили на десять минут.

Отметим, что в первом матче между "Миланом" и "Тоттенхэмом" победили итальянцы – 1:0.