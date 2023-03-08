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Тоттенхэм и Милан начнут матч на десять минут позже
Официальное решение от УЕФА
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 1/8-й финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Миланом" в среду, 08.03.2023, должен был начаться в 22:00. Однако УЕФА на своих официальных ресурсах сообщает об отсрочке. Игра начнется на десять минут позже.
Причина задержки – пробки в Лондоне.
Отметим, что аналогичная проблема была и вчера перед началом матча "Челси" – "Боруссия" (Дортмунд). Автобус немецкой команды попал в пробку, поэтому "шмели" не успевали на предматчевую разминку. Игру отложили на десять минут.
Отметим, что в первом матче между "Миланом" и "Тоттенхэмом" победили итальянцы – 1:0.
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