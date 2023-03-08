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Обратная замена. ПСЖ вынужденно заменил игрока, вышедшего вместо травмированного Маркиньоса

Лига Чемпионов
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Проблемы у Кристофа Галтье

Обратная замена. ПСЖ вынужденно заменил игрока, вышедшего вместо травмированного Маркиньоса

Фото: psg.fr

UA-Футбол
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Тренер ПСЖ на протяжении первой части матча против "Баварии" в рамках 1/8-й финала Лиги чемпионов столкнулся с кадровыми проблемами. Сначала замену попросил капитан команды Маркиньос. Вместо него на 34-й минуте вышел Норди Мукиэле.

Однако Мукиэле также не смог доиграть матч до конца. В перерыве он был заменен на молодого Бичиабу.

Отметим, что после первого тайма счет – 0:0. "Бавария" выиграла первый матч 1:0, поэтому ПСЖ обязательно нужно забивать.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Норди Мукиеле
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