Обратная замена. ПСЖ вынужденно заменил игрока, вышедшего вместо травмированного Маркиньоса

Тренер ПСЖ на протяжении первой части матча против "Баварии" в рамках 1/8-й финала Лиги чемпионов столкнулся с кадровыми проблемами. Сначала замену попросил капитан команды Маркиньос. Вместо него на 34-й минуте вышел Норди Мукиэле.

Однако Мукиэле также не смог доиграть матч до конца. В перерыве он был заменен на молодого Бичиабу.

Отметим, что после первого тайма счет – 0:0. "Бавария" выиграла первый матч 1:0, поэтому ПСЖ обязательно нужно забивать.