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Обратная замена. ПСЖ вынужденно заменил игрока, вышедшего вместо травмированного Маркиньоса
Проблемы у Кристофа Галтье
Фото: psg.fr
Тренер ПСЖ на протяжении первой части матча против "Баварии" в рамках 1/8-й финала Лиги чемпионов столкнулся с кадровыми проблемами. Сначала замену попросил капитан команды Маркиньос. Вместо него на 34-й минуте вышел Норди Мукиэле.
Однако Мукиэле также не смог доиграть матч до конца. В перерыве он был заменен на молодого Бичиабу.
Отметим, что после первого тайма счет – 0:0. "Бавария" выиграла первый матч 1:0, поэтому ПСЖ обязательно нужно забивать.
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