Шупо-Мотинг забивает бывшим. Бавария открыла счет в матче против ПСЖ. ВИДЕО

"Бавария" на 61-й минуте ответного матча 1/8-й финала Лиги чемпионов против ПСЖ забила свой гол. Мюнхенцы совершили перехват на чужой половине поля, Горетцка отдал на Шупо-Мотинга, а форвард уверенно забил своей бывшей команде.

Камерунец отличился уже в четвертой игре подряд.

Отметим, что по сумме двух матчей счет стал 2:0. Ведь "Бавария" выиграла первый матч со счётом 2:0.