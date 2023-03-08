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Шупо-Мотинг забивает бывшим. Бавария открыла счет в матче против ПСЖ. ВИДЕО

Лига Чемпионов
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А по сумме двух игр это уже 2:0

Шупо-Мотинг забивает бывшим. Бавария открыла счет в матче против ПСЖ. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Бавария" на 61-й минуте ответного матча 1/8-й финала Лиги чемпионов против ПСЖ забила свой гол. Мюнхенцы совершили перехват на чужой половине поля, Горетцка отдал на Шупо-Мотинга, а форвард уверенно забил своей бывшей команде.

Камерунец отличился уже в четвертой игре подряд.

Отметим, что по сумме двух матчей счет стал 2:0. Ведь "Бавария" выиграла первый матч со счётом 2:0.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Эрик-Максим Чупо-Мотинг Пари Сен-Жермен (Париж)
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