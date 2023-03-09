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Месси и Мбаппе незаметны. Бавария - Пари Сен-Жермен 2:0. Обзор матча и видео голов (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бавария - Пари Сен-Жермен ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 08.03.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Месси и Мбаппе незаметны. Бавария - Пари Сен-Жермен 2:0. Обзор матча и видео голов (обновляется)

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Вокруг ПСЖ много шума. Это естественно, когда в твоем составе играют такие звезды как Месси, Мбаппе, Неймар, Рамос. Однако звезды – это еще не главное. Важно иметь командную игру. С этим у ПСЖ сегодня были катастрофические проблемы. По крайней мере, "Бавария" довольно спокойно сдержала атакующие старания парижан, а впереди воспользовался своим шансом Шупо-Мотинг. Камерунец забил бывшей команде. Также отличился Серж Гнабри.

"Бавария" идет дальше, не пропустив от ПСЖ ни одного мяча за 180 минут (первый матч – победа мюнхенцев 1:0). А французский гранд снова будет жить только мечтой о кубке Лиги чемпионов.

ЛЧ. 1/8-я финала. 08.03.2023
"Бавария" – "Пари Сен-Жермен" 2:0
Голы: Эрик-Максим Шупо-Мотинг 61, Серж Гнабри 89

Гол Шупо-Мотинга

Гол Сержа Гнабри

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
09.03.2023 в 00:08
Погано мати технічних захисника... Як можна було демонструвати свій дриблінг у власному карному, коли поряд ТРИ суперника А що Мессі... Навіть німецьки транслятори звернули увагу, як жорстко у перші п'ятнадцять хвилин грали проти Лео... Одразу декілька стиків при потуранні суддів. А так господарі майже на десять відсотків перебігали гостей. Ну і трошки везіння. Перший подарунок суперника, другій "трошки в ножку, трошки в м'яч" чи скоріш навпаки арбітр не свистить... і все. Важко знаходячись у "теплій ванній Ліги 1" раптом потрапити у "гарячу зливу".
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