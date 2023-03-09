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Месси и Мбаппе незаметны. Бавария - Пари Сен-Жермен 2:0. Обзор матча и видео голов (обновляется)
Бавария - Пари Сен-Жермен ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 08.03.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вокруг ПСЖ много шума. Это естественно, когда в твоем составе играют такие звезды как Месси, Мбаппе, Неймар, Рамос. Однако звезды – это еще не главное. Важно иметь командную игру. С этим у ПСЖ сегодня были катастрофические проблемы. По крайней мере, "Бавария" довольно спокойно сдержала атакующие старания парижан, а впереди воспользовался своим шансом Шупо-Мотинг. Камерунец забил бывшей команде. Также отличился Серж Гнабри.
"Бавария" идет дальше, не пропустив от ПСЖ ни одного мяча за 180 минут (первый матч – победа мюнхенцев 1:0). А французский гранд снова будет жить только мечтой о кубке Лиги чемпионов.
ЛЧ. 1/8-я финала. 08.03.2023
"Бавария" – "Пари Сен-Жермен" 2:0
Голы: Эрик-Максим Шупо-Мотинг 61, Серж Гнабри 89
Гол Шупо-Мотинга
Гол Сержа Гнабри
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