Месси и Мбаппе незаметны. Бавария - Пари Сен-Жермен 2:0. Обзор матча и видео голов (обновляется)

Вокруг ПСЖ много шума. Это естественно, когда в твоем составе играют такие звезды как Месси, Мбаппе, Неймар, Рамос. Однако звезды – это еще не главное. Важно иметь командную игру. С этим у ПСЖ сегодня были катастрофические проблемы. По крайней мере, "Бавария" довольно спокойно сдержала атакующие старания парижан, а впереди воспользовался своим шансом Шупо-Мотинг. Камерунец забил бывшей команде. Также отличился Серж Гнабри.

"Бавария" идет дальше, не пропустив от ПСЖ ни одного мяча за 180 минут (первый матч – победа мюнхенцев 1:0). А французский гранд снова будет жить только мечтой о кубке Лиги чемпионов.

ЛЧ. 1/8-я финала. 08.03.2023

"Бавария" – "Пари Сен-Жермен" 2:0

Голы: Эрик-Максим Шупо-Мотинг 61, Серж Гнабри 89

Гол Шупо-Мотинга

Гол Сержа Гнабри