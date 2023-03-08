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Ромеро получил красную карточку. Шпоры остаются в меньшинстве на последние десять минут против Милана
Шансы на спасение у "Тоттенхэма" стремительно падают
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро получил красную карточку на 77 минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Милана".
Игрок получил две желтые карточки, которые автоматически превратились в красную. Во время второго фола был риск того, что Ромеро сам получил травму с колена, ведь без помощи медиков встать с поля не смог. Впрочем, это не остановило рефери, чтобы показать ему вторую желтую.
На 83 минуту счет во встрече "Тоттенхэм" - "Милан" 0:0. По итогам двух игр итальянский клуб пока выиграет 1:0. Следить за игрой вы можете на UA-Футбол в
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