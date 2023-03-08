Ромеро получил красную карточку. Шпоры остаются в меньшинстве на последние десять минут против Милана

Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро получил красную карточку на 77 минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Милана".

Игрок получил две желтые карточки, которые автоматически превратились в красную. Во время второго фола был риск того, что Ромеро сам получил травму с колена, ведь без помощи медиков встать с поля не смог. Впрочем, это не остановило рефери, чтобы показать ему вторую желтую.