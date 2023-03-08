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Ромеро получил красную карточку. Шпоры остаются в меньшинстве на последние десять минут против Милана

Лига Чемпионов
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Шансы на спасение у "Тоттенхэма" стремительно падают

Ромеро получил красную карточку. Шпоры остаются в меньшинстве на последние десять минут против Милана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро получил красную карточку на 77 минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Милана".

Игрок получил две желтые карточки, которые автоматически превратились в красную. Во время второго фола был риск того, что Ромеро сам получил травму с колена, ведь без помощи медиков встать с поля не смог. Впрочем, это не остановило рефери, чтобы показать ему вторую желтую.

На 83 минуту счет во встрече "Тоттенхэм" - "Милан" 0:0. По итогам двух игр итальянский клуб пока выиграет 1:0. Следить за игрой вы можете на UA-Футбол в текстовой трансляции.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Милан Кристиан Ромеро
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