ЛЧ. Тоттенхэм - Милан 0:0. 11 лет спустя

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

"Тоттенхэм" - "Милан" 0:0 (первый матч - 0:1)

"Тоттенхэм": Форстер, Ромеро, Ленгле, Б. Дэвис, Эмерсон (Ришарлисон 70), Хойбьерг, Скипп, Перишич (Порро 53), Кулушевски (Санчес 83), Сон, Кейн

"Милан": Маньян, Калулу, Тиав, Томори, Мессиас (Салемакерс 56), Тонали, Крунич, Эрнандес, Диас (Беннасер 81), Леау (Ребич 89), Жиру (Ориги 81)

Предупреждения: Ромеро 17, Ленгле 21, Скипп 90+5 - Тиав 90+2

Удаление: Ромеро 78 (вторая желтая)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Одиннадцать лет "Милан" не выигрывал Скудетто. За это время его болельщики часто чувствовали себя униженными, предметом насмешек. Пока в 2022-ом году не вернули трофей. Одиннадцать лет "Милан" не был в четвертьфинале Лиги Чемпионов. И, разумеется, болельщики ощущали себя точно так же. Особенно - из-за постоянных поражений от английских команд. Восьми в девяти матчах при одной ничьей. Пока в 2023-ем году не попался "Тоттенхэм".

Обе команды подходили к матчу после поражений, в разгар яростной борьбы за попадание в Лигу Чемпионов в следующем сезоне, не уверенными в себе. Оба тренера могут покинуть клубы летом, оба проекта могут завершиться. Особенно нервничали в "Милане", считающем каждый евро. Ну и желающем вернуться на европейскую авансцену. Для них противостояние было более острым, более важным в глобальной перспективе. И это было заметно.

В первом тайме интереснее было бы смотреть, как сохнет краска. Команды нанесли по два удара по воротам, набрали наименьший ХG в сезоне - 0.19. Вроде бы пытались атаковать. Коротким пасом, длинным, дриблингом. Но все это выглядело неуклюже и дико некачественно. Наиболее показательным был эпизод на 38-ой минуте, когда игроки коснулись мяча головой в центре поля раз десять подряд, будто передавая его друг другу на пляже. Без ворот.

Отметить можно красивую комбинацию гостей, которую Мессиас завершал в правой части штрафной. Слишком неточно. А также отскок к Кейну в той же части противоположной штрафной. Маньян удивился, но сумел отбить ногами.

Во втором тайме игра уже пошла повеселее, пожестче. Уже было заметно, что на кону высокая стадия Лиги Чемпионов. "Милан" начал лучше. Диас прорвался к вратарю мимо троих и пробил в него. Затем "Тоттенхэм" начал давление, и "Милан" уже занервничал. Хойбьерг прорвался и пробил под перекладину. Хотя Маньян все видел, а контратаки гостей были более опасными. Диас чуть не прорвался, Жиру добивал слишком слабо.

На 78-ой минуте англичане остались вдесятером. Ромеро, получивший первую желтую карточку в матче слишком рано, сорвал контратаку Эрнандеса на фланге и был вынужден покинуть поле. После этого итальянцы должны были добивать, но ошибались с последним пасом. За что чуть не поплатились в начале добавленного времени. Кейн замкнул угловой головой с отскоком от газона. Маньян вытащил. А в ответ Ориги попал в стойку.

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Все претензии к "Тоттенхэму". Дома он играет гораздо лучше, чем в гостях, за последние 34 дня переиграл "Манчестер Сити" и "Челси". Он гораздо опытнее в Лиге Чемпионов, чем нынешний состав "Милана". Но сегодня играл так, будто ему этот матч не нужен. А "Милан" защищал домашний 1:0. Как следует. Не "автобусом", а контролируемой битвой в центре поля. И выглядел командой, которой нужен результат и которая понимает, как его достичь.

Перед матчем технический директор "россонери" Паоло Мальдини заявил о том, каким замечательным, "титаническим" будет возвращение в четвертьфинал, учитывая то, что прошел клуб. Исключение из Еврокубков, четырех владельцев и почти пятого, удушающее урезание бюджета зарплат и трансферов. Январь 2023-го года, один из худших месяцев в истории клуба. После такого эта победа значит гораздо больше, чем просто проход раунда.