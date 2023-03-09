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Конте о вылете от Милана: Не могу упрекать ребят, они сделали все возможное

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"Тоттенхэм" покинул турнир на стадии 1/8 финала

Конте о вылете от Милана: Не могу упрекать ребят, они сделали все возможное

Фото: uefa.com

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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал поражение от итальянского "Милана" (0:1, 0:0) по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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"В первом матче обеим командам не хватало ключевых игроков. "Милану" удалось вернуть их в строй к сегодняшнему поединку. Меньян - очень важный игрок в их команде. Он здорово играет ногами и эффективно уходил из-под нашего прессинга.

В первом тайме нам не хватало терпения. Мы ставили перед собой задачу идти вперед с первых минут и применять высокий прессинг, но "Милан" хорошо с ним справлялся. Я не могу упрекать ребят, потому что они сделали все возможное.

Думаю, что мы в середине нашего пути. Мы заметно прибавили по сравнению с прошлым годом и должны становиться еще лучше. Думаю, в таких матчах нам не хватает лидера, который мог бы решить исход в нашу пользу. Теперь надо переключаться на чемпионат и как можно лучше завершить сезон", - цитирует Конте официальный сайт УЕФА.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Милан
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Источник:
uefa.com

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