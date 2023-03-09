Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте о вылете от Милана: Не могу упрекать ребят, они сделали все возможное
"Тоттенхэм" покинул турнир на стадии 1/8 финала
Фото: uefa.com
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал поражение от итальянского "Милана" (0:1, 0:0) по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"В первом матче обеим командам не хватало ключевых игроков. "Милану" удалось вернуть их в строй к сегодняшнему поединку. Меньян - очень важный игрок в их команде. Он здорово играет ногами и эффективно уходил из-под нашего прессинга.
В первом тайме нам не хватало терпения. Мы ставили перед собой задачу идти вперед с первых минут и применять высокий прессинг, но "Милан" хорошо с ним справлялся. Я не могу упрекать ребят, потому что они сделали все возможное.
Думаю, что мы в середине нашего пути. Мы заметно прибавили по сравнению с прошлым годом и должны становиться еще лучше. Думаю, в таких матчах нам не хватает лидера, который мог бы решить исход в нашу пользу. Теперь надо переключаться на чемпионат и как можно лучше завершить сезон", - цитирует Конте официальный сайт УЕФА.
Популярное сейчас
- Тренер играл против Динамо, в центре есть свой Пирло. Роберто Моралес о сопернике Шахтера в ЛЕ
- Месси и Мбаппе незаметны. Бавария - Пари Сен-Жермен 2:0. Обзор матча и видео голов
- Футзал. Сборная Украины в последнем матче основного раунда отбора ЧМ-2024 сыграла вничью с Нидерландами
- ПСЖ против Баварии, Шахтер в ЛЕ и матч Днепр-1 -Динамо. Расписание футбола на 6-12 марта
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО