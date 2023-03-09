Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Среди них одноклубник Михаила Мудрика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс‑служба УЕФА объявила о старте голосования на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
На награду претендуют:
- защитник "Челси" Марк Кукурелья - сделал 2 отбора и 10 возвратов владения в игре с "Боруссией" Д (2:0), точность передач - 85%;
- нападающий "Баварии" Томас Мюллер - развил максимальную скорость до 31,4 км/ч в матче с "ПСЖ" (2:0);
- футболист "Милана" Фикайо Томори - сделал 2 отбора и 8 возвратов владения в поединке с "Тоттенхэмом" (0:0);
- вингер "Бенфики" Рафа Силва - забил гол, нанеся 3 удара по воротам "Брюгге", максимальная скорость - 32,6 км/ч.
Победитель в номинации будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
???? Who impressed you most this week? @PlayStationEU || #UCLPOTW— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 8, 2023
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бавария – ПСЖ 2:0. Месть Шупо-Мотинга, непробиваемый де Лигт и призрак Мбаппе
- Маркевич: 5 млн за Цыганкова – это смешно. Где-то недорабатывает менеджмент Динамо
- Соломон летом вернется в Шахтер, - Романо
- Челси - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов на 07.03.2023
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн