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Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Среди них одноклубник Михаила Мудрика

Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс‑служба УЕФА объявила о старте голосования на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

На награду претендуют:

  • защитник "Челси" Марк Кукурелья - сделал 2 отбора и 10 возвратов владения в игре с "Боруссией" Д (2:0), точность передач - 85%;
  • нападающий "Баварии" Томас Мюллер - развил максимальную скорость до 31,4 км/ч в матче с "ПСЖ" (2:0);
  • футболист "Милана" Фикайо Томори - сделал 2 отбора и 8 возвратов владения в поединке с "Тоттенхэмом" (0:0);
  • вингер "Бенфики" Рафа Силва - забил гол, нанеся 3 удара по воротам "Брюгге", максимальная скорость - 32,6 км/ч.

Победитель в номинации будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Челси (Лондон) Милан Рафаэл Силва Фикайо Томори Марк Кукурелья
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