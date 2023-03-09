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Шевченко: Я очень рад за Милан. Не хватило только забитого мяча
Андрей Шевченко поздравил свою бывшую команду с успехом
Getty Images / Global Images Ukraine
Легенда "Милана" Андрей Шевченко прокомментировал выход итальянской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Россонери" по сумме двух матчей обыграли лондонский "Тоттенхэм" (1:0, 0:0).
"Мои поздравления "Милану". Это прекрасный результат. Я очень рад за команду. Не хватило только забитого мяча", - приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.
Отметим, что "Милан" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с 2012 года.
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Источник:uefa.com
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