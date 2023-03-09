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Шевченко: Я очень рад за Милан. Не хватило только забитого мяча

Лига Чемпионов
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Андрей Шевченко поздравил свою бывшую команду с успехом

Шевченко: Я очень рад за Милан. Не хватило только забитого мяча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Милана" Андрей Шевченко прокомментировал выход итальянской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Россонери" по сумме двух матчей обыграли лондонский "Тоттенхэм" (1:0, 0:0).

"Мои поздравления "Милану". Это прекрасный результат. Я очень рад за команду. Не хватило только забитого мяча", - приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

Отметим, что "Милан" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с 2012 года.

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В статье: Андрей Шевченко Тоттенхэм (Лондон) Милан
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Источник:
uefa.com

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