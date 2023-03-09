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Нагельсманн отреагировал на выход Баварии в четвертьфинал ЛЧ

Лига Чемпионов
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Мюнхенцы продолжают участие в турнире

Нагельсманн отреагировал на выход Баварии в четвертьфинал ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Баварцы" обыграли французский "Пари Сен-Жермен" по сумме двух матчей (1:0, 2:0).

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"Всегда все сводится к тому, как играем мы. Если нам удается объединить футбольную жадность и настрой с нашим мастерством, мы способны добиться чего угодно. Всегда все зависит от того, чтобы эти два аспекта были вместе. Когда это так, мы невероятно хороши.

Когда мы просто пытаемся играть, в Бундеслиге хватает команд, способных доставить нам проблем, потому что каждая из них обладает нужным настроем на матчи с "Баварией.

В первом тайме мы не делали того, о чем много говорили до матча. Мы оставляли слишком много свободных зон. Во втором тайме мы защищались надежнее и создавали опасность, когда владели мячом. Победа заслуженная в конечном счете", - сказал Нагельсманн.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Fussball.News

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