Нагельсманн отреагировал на выход Баварии в четвертьфинал ЛЧ

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Баварцы" обыграли французский "Пари Сен-Жермен" по сумме двух матчей (1:0, 2:0).

"Всегда все сводится к тому, как играем мы. Если нам удается объединить футбольную жадность и настрой с нашим мастерством, мы способны добиться чего угодно. Всегда все зависит от того, чтобы эти два аспекта были вместе. Когда это так, мы невероятно хороши.

Когда мы просто пытаемся играть, в Бундеслиге хватает команд, способных доставить нам проблем, потому что каждая из них обладает нужным настроем на матчи с "Баварией.

В первом тайме мы не делали того, о чем много говорили до матча. Мы оставляли слишком много свободных зон. Во втором тайме мы защищались надежнее и создавали опасность, когда владели мячом. Победа заслуженная в конечном счете", - сказал Нагельсманн.