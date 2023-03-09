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"Этот сезон – дерьмо". Форвард Тоттенхэма публично раскритиковал Конте
Ришарлисон недоволен своим игровым временем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон раскритиковал главного тренера команды Антонио Конте за то, что он дает ему мало игрового времени.
"Я не понимаю эту ситуацию, когда я сижу в запасе. У меня все налаживалось, мы победили "Вест Хэм" и "Челси". И тут он посадил меня в запас. Я вышел всего на 5 минут против "Вулверхэмптона".
Когда я спросил, почему так, он ничего не ответил. И сегодня он оставил меня на скамейке. Я не могу этого понять. Увидим, что он скажет завтра, но дураков здесь нет. Я профессионал, работаю каждый день, потому что хочу играть.
Этот сезон – дерьмо. Я не играю. У меня была травма. Готов отдавать жизнь, когда выхожу на поле. Я хорошо провел два матча и считаю, что должен был выйти в стартовом составе", – сказал Ришарлисон.
Напомним, "Тоттенхэм" по сумме двух матчей проиграл "Милану" (0:1, 0:0) и вылетел из Лиги чемпионов. Ришарлисон появился на поле 70-й минуте встречи.
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