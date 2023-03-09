Печаль и радость Лондона. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

В двух дуэлях из четырех на этой неделе фактически все определилось еще в первых поединках. Да-да, в прошлый раз я все-таки оказался излишне оптимистичен в отношении ПСЖ, выдал желаемое за действительное, хотя в душе мало верилось в его гостевой успех в Мюнхене. Не говоря уже о лиссабонском матче.

А эпицентром нашего внимания должен был стать Лондон, где решалась судьба сразу двух путевок в четвертьфинал. И настроение у болельщиков команд хозяев поля после этих игр было принципиально разным.

Челси – Боруссия 2:0 (0:1)

Бенфика – Брюгге 5:1 (2:0)

Тоттенхэм – Милан 0:0 (0:1)

Бавария – ПСЖ 2:0 (1:0)

Зрелищность. Было, конечно, веселее, чем в первых матчах, да и голов забито вдвое больше, но сказать, что команды феерили, не могу. Я наблюдал четыре лигочемпионских игры среднего пошиба. На мой вкус, немного смотрибельнее прочих был поединок "Баварии" с ПСЖ, а несколько уступала остальным встреча "Тоттенхэма" с "Миланом".

Интрига. Ну, для "Бенфики" с "Брюгге" все было ясно еще до начала матча, а то, что и в Лиссабоне выиграет португальский клуб – до перерыва в игре: когда в течение семи минут он забил дважды.

"Челси" разобрался с "Боруссией" к середине второго тайма: последний внятный шанс гостей отыграться и продолжить борьбу в овертайме Вольф упустил на 65-й минуте.

Подобный виртуальный шлагбаум опустился перед ПСЖ еще на четыре минуты раньше: после гола Чупо-Мотинга парижанам теперь нужно было забивать два мяча, а обе возможности Рамоса испарятся одна за другой.

А вот Кейн мог-таки "воскресить" "Тоттенхэм" и перевести игру в экстра-таймы незадолго до финального свистка, но не пробил Маньяна.

Логика. Наиболее закономерна ничья "Милана" в Лондоне – никто из соперников не "наиграл" здесь на победу.

Не скажешь, что нелогичны и остальные результаты. "Челси" и "Бавария" были, пусть немного, но ближе к победе. Однако превосходства в два мяча я там не увидел. Скорее оно смотрелось бы естественнее в Лиссабоне, где "Бенфика" реализовала почти все, что создала.

По сумме впечатлений от двух матчей, считаю, в четвертьфинал вышли все, кто был более достоин этого.

Судейство. Оно нигде не вмешивалось в сценарий игры, но в двух случаях ВАР основательно подстраховывал рефери. И если незасчитанный бы без него гол Нереса, последний для "Бенфики", ничего не решал, то перебиваемый Хавертцем пенальти стал судьбоносным для "Челси" с "Боруссией".

И откровенно смешны здесь претензии гостей к Фемиде. В подобных эпизодах, когда игрок обороняющейся команды оказался в штрафной площадке до удара, а пенальти не был забит, однозначно назначается повторный удар с точки. Как говорится, учите матчасть.

Везение. Фортуна изволила посетить этот же, пожалуй, центральный матч недели в ЛЧ. Сначала на 28-й минуте повезло "Боруссии" - Хавертц пробил в стойку ворот. И затем, на 51-й, когда он вторично направил мяч в эту же правую штангу с 11-метрового, казалось бы, удача опять проделала этот трюк. Ан нет, все обернулось теперь уже фартом для "Челси": благодаря действиям соперников он получил второй шанс, и уж его-то Хавертц не упустил.

А штанга Ориги, который мог забивать "Тоттенхэму" уже перед самым финальным свистком, понятное дело, "Милан" не особо расстроила.

Личности. Двух из трех я узрел в составе "Бенфики". Первым назвал бы Рамуша, на счету которого дубль плюс пас. Вторым – Мариу, у него на гол меньше. Эти двое, по большому счету и похоронили "Брюгге". Третьим будет Хавертц, на самом деле, принявший участие в обоих голах "Челси".

Вратарь недели, как по мне, Маньян, трижды спасавший "Милан" от серьезных неприятностей.

Симпатии. "Бенфика" для зрителя вне конкуренции, это очевидно. Понравились также "Челси" с "Баварией", и в принципе тот же ПСЖ.

"Брюгге" попросту сел не в свои сани.

В целом, ЛЧ была в этой половине матчей 1/8 финала так себе. Как говорят в Одессе, сэм-восэм. Если же по пятибалльной системе – три-четыре. Надеюсь на то, что через неделю будет жизнерадостнее, как это было в первых матчах второй восьмерки команд.