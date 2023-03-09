Чупо-Мотинг и еще семь футболистов, огорчивших бывшую команду в плей-офф ЛЧ

Противостояние между мюнхенской "Баварией" и "Пари Сен-Жермен" завершилось в пользу "рекордмастера". Что интересно, как в первом, так и во втором поединке парижане пострадали от футболистов, ранее выступавших на "Парк де Пренс" - свой вклад внесли Кингсли Коман и Эрик Максим Чупо-Мотинг. Какая ирония судьбы - шейхи вкладывают невероятные активы ради ЛЧ, а их клуб выбивают ненужный воспитанник и ранее глубокий резервист.

Учитывая этот факт, мы решили вспомнить и других исполнителей, также отличившихся против нечужих им коллективов в Лиге чемпионов. Но, чтобы не углубляться в историю, рассмотрим период за последние десять лет.

Криштиану Роналду - в 1/8-й ЛЧ 2012/13

Сразу подчеркнем, что Роналду забил "красным дьяволам" и на "Бернабеу" - в фирменном прыжке ответил на мяч Дэнни Уэлбека. Впрочем, все ждали возвращения португальца на "Олд Траффорд" - туда, где он окреп и превратился в суперзвезду.

Безусловно, большое внимание было сконцентрировано на КриРо, но в общем встреча изобиловала моментами — под прицел камер попали досадный автогол Серхио Рамоса, противоречивое судейство с последующим удалением Нани и восстановившая паритет шикарная "пушка" Луки Модрича. А дальше свое слово сказал вингер - Гонсало Игуаин вырезал пас вдоль линии ворот, Роналду дождался недалеко от левой стойки и с острого угла переправил мяч мимо дезориентированного Де Хеа. Что приятно, не радовался - так и должны вести себя люди с чувством уважения.

Триумфальные 3:2 вывели "Реал" на "Галатасарай", а в полуфинале "бланкос" остановила невероятная "Боруссия" Дортмунд с покером Роберта Левандовского. Добавим, что на финише кампании 2012/13 Роналду с 12 ударами возглавил бомбардирский список.

Давид Луис - "Челси" в 1/8-й ЛЧ 2014/15

Летом 2014-го "Челси" выгодно продал Давида Луиса в "ПСЖ", а уже в марте 2015-го бразилец посетил "Стэмфорд Бридж". Первый поединок не определил более сильного (Иванович и Кавани обменялись результативными выстрелами), так что перипетии в Лондоне оказались очень эмоциональными. Удаление Ибрагимовича, постоянные перепалки с риском на пенальти, ряд утраченных моментов с обеих сторон - все это излучало незаурядную интригу.

Наконец, на 81 минуте "пенсионеры" распечатали ворота Сальваторе Сиригу - Давид Коста не попал по мячу, зато его подхватил Тим Кэхилл и прошил сетку. Впрочем, радости хозяев продолжались недолго – через 5 минут французы разыграли угловой. Эсекьель Лавесси подал прямо на лохматую голову Давида и тот вкусно пробил под перекладину. Примечательно, что центрбэк праздновал взятие, характерно подняв пальцы вверх.

Такое развитие событий запустило еще большие "качели", которые подытожились рукой Тиагу Силвы. Эден Азар реализовал одиннадцатиметровый, однако и в этом случае британцы не удержали преимущество — под конец Силва исправился за допущенную ошибку и, как и Луис, сравнял цифры благодаря удару головой.

Активность обоих защитников стоила "Челси" пребывания в ЛЧ. "ПСЖ" протиснулся в четвертьфинал, благодаря лучшей разнице мячей, но там был разбит "Барселоной" 1:5.

Класс-Ян Хунтелар - "Реала" в 1/8-й ЛЧ 2014/15

Мало кто верил, что "Шальке" даст бой мадридцам - гельзенкирхенцы не без труда преодолели групповой раунд (набрали 8 очков, опередив лиссабонский "Спортинг" на один пункт больше), а затем уступили дома 0:2 (постарались Криштиану Роналду и Марселу). Отквитать такой гандикап на "Сантьяго Бернабеу"? Задача фактически неподъемная.

Возможно, так думали и "меренгес", ведь начали матч слишком вальяжно. "Шальке" без проблем захватил инициативу и благодаря Кристиану Фуксу положил на лопатки Касильяса. Роналду восстановил равновесие буквально через 5 минут, но на этом "кобальтовые" не остановились; вот тут о себе напомнил Хунтелар – сначала попал в крестовину, а потом сыграл на добивании (Икер не справился с попыткой Макса Майера).

Роналду и Карим Бензема перевернули ход и, казалось, наконец прибили "Шальке" - на табло красовались 3:2, а до финального свистка - чуть больше получаса. Ничего-ничего – Лерой Сане сместился с фланга и пробил в стиле Евгения Коноплянки, а последнюю точку поставил Класс-Ян – оторвался от защитников и роскошно расстрелял Касильяса. 4:3 - "Шальке" не дотянул совсем немного и заставил хорошо попотеть Карло Анчелотти - кресло под ним пошатнулось и в мае 2015-го Флорентино Перес уволил итальянца. Правда, к этому приложился еще один игрок, для которого у "Реала" было особое место.

Альваро Мората - "Реала" в 1/2-й ЛЧ 2014/15

Альваро Мората не сумел закрепиться в "Реале", однако вполне использовал шанс в "Ювентусе". Отметим, что испанец огорчил Икера Касильяса еще в Турине, однако удар, нанесенный на "Сантьяго Бернабеу", стал намного памятнее. Во-первых, предварительная встреча завершилась 2:1 в пользу итальянцев, что почти ничего не решило в соперничестве, во-вторых, уже на 23 минуте Роналду исполнил пенальти. В третьих, не забывайте, что Мората приехал домой, где его хоть и не оценили, но дали дорогу в большой футбол.

Хрупкий счет, родные трибуны, путевка в финал на кону - именно при таких обстоятельствах Мората взял на себя ответственность и на 57 минуте снова переиграл Касильяса. Если на Апеннинах Альваро все же повезло - форвард оказался в правильном месте в правильное время - то на "Бернабеу" выжал максимум из эпизода: отреагировал на скидку Поля Погба, мгновенно обработал мяч и протаранил вратаря "сливочных".

В решающем поединке с "Барселоной" Мората тоже отличился, но его усилий не хватило - Ракитич, Суарес и Неймар забили больше.

Мохамед Салах - "Роми" в 1/2-й ЛЧ 2017/18

В 2017-м "Ливерпуль" выложил за Мохаммеда Салаха 42 миллиона евро. Трансфер получил неоднозначную реакцию - как ни крути, в свое время египтянин не убедил в лондонском "Челси". Впрочем, на дистанции вингер развеял любые сомнения - 44 гола, два из которых были адресованы "Роме", закрыли рты всем критикам.

Учитывая, что "волки" предварительно выбили из турнира "Барселону", никто не пренебрегал подопечными Эусебио Ди Франческо. Однако то, как легко Салах заложил фундамент будущей победы (5:2), поистине поражало - на 36 минуте нападающий вошел в штрафную, оценил ситуацию и запустил круглого в "девятку". А потом оформил дубль "в раздевалку" - отозвался на передачу Роберто Фирмино, пронесся мимо линий и легонько перебросил Алиссона Беккера. Вау.

"Рома" была бы не "Ромой", если бы не попыталась осуществить камбек - активность Джеко и Перотти на выезде послужила соломинкой и чуть не принесла плоды на "Стадио Олимпико". Мохамед хоть больше и не забил, но "Ливерпуль" зафиксировал общие 7:6 и отправился в Киев на встречу с "Реалом".

Филиппе Коутинью - "Барселоне" в 1/4-й ЛЧ 2019/20

Филиппе Коутинью по праву считается одним из самых громких провалов "Барселоны" - "блаугранас" заплатили за бразильца 135 миллионов евро, не смогли его вписать в схему и в итоге отдали в аренду баварцам. И как было комично видеть дубль в исполнении игрока - символично, что именно Коутинью нанес финальные штрихи в унижении каталонцев (8:2).

В ковидном сезоне начиная с четвертьфинала, Лига чемпионов предусматривала плей-офф с одного матча. "Барселона" и так не поразила против "Наполи", а с "Баварией" вообще посыпалась - ограниченный тайминг спровоцировал кучу ошибок, а немцы, изрядно мотивированные давним соперничеством, время не теряли. Коутинью вышел на поле за 25 минут до окончания второго тайма, и этого было достаточно, чтобы кроме двух мячей занести в актив ассист, сделанный на Роберта Левандовского.

Кингсли Коман - "Пари Сен-Жермен" в финале ЛЧ 2019/20

Возвращаемся к Кингсли Коману и, безусловно, его лучшему перформансу. "Пари Сен-Жермен" потратил сотни миллионов евро, чтобы собрать состав, достойный финала Лиги чемпионов, однако в шаге от реализации мечты был выбит выпускником собственной академии.

Это при том, что в начале карьеры полузащитник позиционировался как самый талантливый среди сверстников и, что примечательно, рекордсмен в истории столичного гранда - в 2013-м стал самым молодым дебютантом ПСЖ в первенстве Франции. Да что поделаешь, в погоне за Неймарами и Мбаппе легко забыть о своем самородке; Коман покинул Париж, был подхвачен "Ювентусом", а затем расцвел в мюнхенской "Баварии".

Согласитесь, это было очень красиво – "ПСЖ" упустил несколько шикарных случаев, а вот Коман – нет. На 68 минуте Йозуа Киммих исполнил зрячий навес, Кингсли подстроился и пробил мимо Кейлора Наваса. Учитывая, как катарцы всеми силами пытаются выиграть ЛЧ и как это у них годами не получается, думаем, кто-то кусал локти, наблюдая за подвигом француза.