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Анчелотти - перед Ливерпулем: У нас есть преимущество, поэтому мы являемся фаворитами
Тренер имеет план на игру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Реала" Карло Анчелотти рассказал, чего ждет от второго матча с "Ливерпулем" в ЛЧ, который состоится 15 марта:
"Имеем опыт матчей с "Челси" прошлого сезона. Есть преимущество, поэтому являются фаворитами. Но другой факт - нам нужно сыграть еще 90 минут с тем же настроением, что и в первой игре. Есть преимущество, но не должны думать об удержании результата, нужно все 90 минут провести на высоком уровне.
Очень тяжело дойти до победы в трех разных турнирах. Мы проиграли первый матч в Кубке, отстаем в Ла Лиге, но имеем небольшое преимущество в ЛЧ. Однако это не значит, что будет легко. Лига чемпионов – самый сложный турнир в мире", - сказал Анчелотти.
Напомним, в первом матче "Реал" победил "Ливерпуль" - 5:2.
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