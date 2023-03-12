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Анчелотти - перед Ливерпулем: У нас есть преимущество, поэтому мы являемся фаворитами

Лига Чемпионов
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Тренер имеет план на игру

Анчелотти - перед Ливерпулем: У нас есть преимущество, поэтому мы являемся фаворитами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Реала" Карло Анчелотти рассказал, чего ждет от второго матча с "Ливерпулем" в ЛЧ, который состоится 15 марта:

"Имеем опыт матчей с "Челси" прошлого сезона. Есть преимущество, поэтому являются фаворитами. Но другой факт - нам нужно сыграть еще 90 минут с тем же настроением, что и в первой игре. Есть преимущество, но не должны думать об удержании результата, нужно все 90 минут провести на высоком уровне.

Очень тяжело дойти до победы в трех разных турнирах. Мы проиграли первый матч в Кубке, отстаем в Ла Лиге, но имеем небольшое преимущество в ЛЧ. Однако это не значит, что будет легко. Лига чемпионов – самый сложный турнир в мире", - сказал Анчелотти.

Напомним, в первом матче "Реал" победил "Ливерпуль" - 5:2.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Источник:
Marca

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