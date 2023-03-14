Манчестер Сити - РБ Лейпциг: где и когда смотреть матч плей-офф Лиги Чемпионов

“Манчестер Сити” и “РБ Лейпциг” не определили победителя в первом матче. За “горожанами” был первым тайме и свой гол забил Рияд Марез, но “красные были” добавили после перерыва и мяч Йошко Гвардиола позволил им отыграться. “Манчестер Сити” был доволен ничьей в гостевом матче. Насколько команда Гвардиолы будет активной в ответной игре? Узнаем совсем скоро.

Смотрите ответный матч плей-офф Лиги чемпионов “Манчестер Сити” – “РБ Лейпциг” во вторник, 14 марта на телеканале "MEGOGO Футбол 1" или на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00.

Матч "Шахтер" – "РБ Лейпциг" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

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