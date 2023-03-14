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Порту - Интер: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Порту - Интер, Лига Чемпионов, 14 марта 2023

Порту - Интер: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

фото - Getty Images

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Первый матч между этими соперниками завершился победой миланского гранда, но минимальной. При этом "Порту" изрядно нагружал защиту "Интера" и был очень близок к тому, чтобы все же огорчить Онана.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Фанатов "Интера" должно настораживать и поражение от "Специи" в минувшие выходные. "Порту" же в текущей Лиге Чемпионов на своем поле побеждал "Атлетико" и "Байер" (с "Брюгге" вышел явный конфуз – поражение 0:4).

Вывод из всего этого – интрига большая. Кто в конце концов победит в противостоянии "Порту" и "Интеру", смотрите во вторник, 14 марта. Начало игры в 22:00.

В Украине смотреть матч "Порту" - "Интер" в прямом эфире можно с помощью OTT-платформы MEGOGO или в кабельной сети Воля ТВ, являющихся официальными трансляторами матчей Лиги Чемпионов.

Трансляция матча
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В эфире
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Трансляція матчу Порту - Інтер
Смотреть трансляцию

Если вы не сможете просмотреть игру, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Порту – Интер онлайн >>>

В других странах матч Порту – Интер в режиме Live покажут:

  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free
  • Германия - DAZN, DAZN1
  • Ирландия - BTSport.com, BT Sport App, LiveScore App, BT Sport 2
  • Италия - SKY Go Italia, NOW TV, Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Mediaset Infinity, Sky Sport 252
  • Польша - Polsat Box Go, Polsat Sport Premium 2
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal, Sport TV Multiscreen, Sport TV+
  • Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
  • Турция – Exxen, TV8,5
  • Великобритания - BT Sport 2, BT Sport App, BTSport.com
  • США - ViX, VIX+, Paramount+
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В статье: Интер (Милан) Порту смотреть онлайн
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