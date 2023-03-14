Порту - Интер: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Первый матч между этими соперниками завершился победой миланского гранда, но минимальной. При этом "Порту" изрядно нагружал защиту "Интера" и был очень близок к тому, чтобы все же огорчить Онана.

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Фанатов "Интера" должно настораживать и поражение от "Специи" в минувшие выходные. "Порту" же в текущей Лиге Чемпионов на своем поле побеждал "Атлетико" и "Байер" (с "Брюгге" вышел явный конфуз – поражение 0:4).

Вывод из всего этого – интрига большая. Кто в конце концов победит в противостоянии "Порту" и "Интеру", смотрите во вторник, 14 марта. Начало игры в 22:00.

В Украине смотреть матч "Порту" - "Интер" в прямом эфире можно с помощью OTT-платформы MEGOGO или в кабельной сети Воля ТВ, являющихся официальными трансляторами матчей Лиги Чемпионов.

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