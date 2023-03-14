Гвардиола: Мы должны показать свою лучшую игру и победить Лейпциг

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о предстоящем ответном матче с немецким "РБ Лейпцигом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Приятно, что уже в начале сезона нас считали главными фаворитами этого турнира. Но нам предстоит провести на поле непростые 95 минут. "Лейпциг" - очень хорошая команда. Это было понятно еще до первого матча. "Наполи", "Милан" и "Реал" тоже хороши. Да и любой английский клуб. Мы должны показать свою лучшую игру и победить.

Читайте также Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО

Мы здесь, чтобы завоевывать трофеи. Я не знаю тренеров или команды, которые не стараются выигрывать турниры. Все хотят выиграть Лигу чемпионов. Без исключения. У "Лейпцига" агрессивный высокий прессинг. И они очень здорово начинают построение атак, от вратаря. Восемь игроков в середине, два невероятных защитника по краям. Ты закрываешь центр, и они переходят на фланги. Ты закрываешь фланги, и они выдвигают больше игроков в середину. Это трудно контролировать. Нужно найти правильный темп для прессинга", - сказал Гвардиола.

Матч "Ман Сити" - "РБ Лейпциг" состоится сегодня, 14 марта и начнется в 22:00. Первая игра завершилась вничью со счетом 1:1.