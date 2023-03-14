  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Реал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Реал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует второй поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между английским "Ливерпулем" и мадридским "Реалом".

Читайте такжеРеал Мадрид - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов на 15.03.2023

"Реал" каждый раз при встрече в Лиге чемпионов буквально издевается над "Ливерпулем", каждый раз оставляет команду Клоппа ни с чем. Что принесет нам новая глава этого классного противостояния? Сможет ли банда Юргена восстать на "Бернабеу" после поражения со счетом 2:5 в Англии? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 15 марта – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

По теме
yellow-arrow
Индзаги: Интер способен сделать важный шаг вперед
yellow-arrow
Шахтер в Лиге Европы, Динамо - Заря и Эль-Класико. Расписание футбола на 13 - 19 марта
yellow-arrow
Гвардиола: Мы должны показать свою лучшую игру и победить Лейпциг
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде