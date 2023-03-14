Реал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Журналист UA-Футбол прокомментирует второй поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между английским "Ливерпулем" и мадридским "Реалом".

"Реал" каждый раз при встрече в Лиге чемпионов буквально издевается над "Ливерпулем", каждый раз оставляет команду Клоппа ни с чем. Что принесет нам новая глава этого классного противостояния? Сможет ли банда Юргена восстать на "Бернабеу" после поражения со счетом 2:5 в Англии? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 15 марта – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский