Индзаги: Интер способен сделать важный шаг вперед

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился своими мыслями накануне ответного матча с "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Хотим провести ближайший матч наилучшим образом. Мы способны сделать важный шаг вперед. "Интер" два раза подряд выходил в 1/8 финала, чего прежде не случалось 10 лет. Теперь мы хотим прибавить и работаем ради этого каждый день. На "Сан-Сиро" был первый тайм, сейчас будет второй. И он будет еще сложнее и интереснее.

Почему следует верить в эту команду? Вспомните, что мы сделали в Лиге чемпионов. Вы и многие другие журналисты в день жеребьевки группового этапа [когда "Интер" попал в группу с "Барселоной" и "Баварией"] вряд ли рассчитывали увидеть "Интер" в 1/8 финала. Но мы хотели добраться до этой стадии и выполнили задуманное. Сейчас у нас есть 90 минут, чтобы пройти еще дальше", - цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

Матч "Порту" - "Интер" пройдет сегодня, 14 марта в Португалии. Старт поединка - в 22:00. Первая игра завершилась победой итальянского клуба со счетом 1:0.