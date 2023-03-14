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Индзаги: Интер способен сделать важный шаг вперед
Сегодня "нерадзурри" сыграют ответный матч с "Порту" в Лиге чемпионов
Фото: twitter.com/Inter
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился своими мыслями накануне ответного матча с "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Хотим провести ближайший матч наилучшим образом. Мы способны сделать важный шаг вперед. "Интер" два раза подряд выходил в 1/8 финала, чего прежде не случалось 10 лет. Теперь мы хотим прибавить и работаем ради этого каждый день. На "Сан-Сиро" был первый тайм, сейчас будет второй. И он будет еще сложнее и интереснее.
Почему следует верить в эту команду? Вспомните, что мы сделали в Лиге чемпионов. Вы и многие другие журналисты в день жеребьевки группового этапа [когда "Интер" попал в группу с "Барселоной" и "Баварией"] вряд ли рассчитывали увидеть "Интер" в 1/8 финала. Но мы хотели добраться до этой стадии и выполнили задуманное. Сейчас у нас есть 90 минут, чтобы пройти еще дальше", - цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.
Матч "Порту" - "Интер" пройдет сегодня, 14 марта в Португалии. Старт поединка - в 22:00. Первая игра завершилась победой итальянского клуба со счетом 1:0.
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