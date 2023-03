ESPN: В УЕФА изменили планы по распределению дополнительных мест в группе ЛЧ из-за возможной доминации Шахтера

В УЕФА планировали отдавать одно из дополнительных мест Лиги чемпионов самым рейтинговым чемпионам тех стран, которые не получали бы прямого места в групповом этапе. Но замысел не реализовали из-за возможной доминации донецкого "Шахтера" при том, что рейтинг украинской лиги падает. Об этом написал шеф-редактор ESPN Дэйл Джонсон.

Начиная с сезона 2024/25, Лига чемпионов (и остальные европейские турниры) претерпят изменения. Будет ликвидирован классический групповой этап, вместо которого вводится лига с единой турнирной таблицей. Матчи будут проводиться по швейцарской системе.

Увеличится число участников Лиги чемпионов. Если раньше в групповом этапе выступали 32 команды, то с сезона 2024/25 будут выступать 36. Соответственно, перед УЕФА стояла задача обеспечить четыре дополнительных места на групповом раунде Лиги чемпионов.

Одно дополнительное место получит пятая Ассоциация Таблицы коэффициентов (ее бронзовый призер, который до реформы должен проходить квалификацию). Еще два дополнительных места достанутся двум лучшим Ассоциациям в сезонном рейтинге стран. Еще одно дополнительное место будет разыграно в квалификации по пути чемпионов. Если до реформы по этому пути в группу Лиги чемпионов выходят четыре команды, то после реформы будут выходить пять.

Однако, как оказывается, решение расширить квалификационный путь чемпионов имело альтернативу. В УЕФА сначала планировали отдавать еще одно прямое место в группе Лиги чемпионов самому рейтинговому чемпиону той страны, которая не имеет прямого места в группе турнира. Но от этого решили отказаться, сделав место квалификационным, а не связанным с коэффициентом, что было бы в большинстве сезонов на руку донецкому "Шахтеру" из-за его высокого личного рейтинга, в то время как рейтинг украинской лиги постоянно падает.

