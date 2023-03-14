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Манчестер Сити – Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Манчестер Сити - Лейпциг: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Манчестер Сити – Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В этом матче есть четко выраженный фаворит – "Манчестер Сити". Однако результат первой игры противостояния (1:1) оставляет некоторые возможности для сенсации. Тем более, "Лейпциг" умеет противостоять грандам, умеет демонстрировать свои сильные стороны.

Матч состоится во вторник, 14-го марта 2023-го года, в 22:00. Прямую видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

Смотреть можно прямо в этой новости.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига чемпионов, раунд плей-офф 1/8, ответный матч
14 марта 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “РБ Лейпциг”

(результат первой игры 1:1)

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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