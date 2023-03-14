Манчестер Сити – Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В этом матче есть четко выраженный фаворит – "Манчестер Сити". Однако результат первой игры противостояния (1:1) оставляет некоторые возможности для сенсации. Тем более, "Лейпциг" умеет противостоять грандам, умеет демонстрировать свои сильные стороны.

Матч состоится во вторник, 14-го марта 2023-го года, в 22:00. Прямую видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Лига чемпионов, раунд плей-офф 1/8, ответный матч

14 марта 2023. Манчестер, “Этихад”

(результат первой игры 1:1)

Текстовая трансляция – UA-Футбол