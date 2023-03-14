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Манчестер Сити – Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Лейпциг: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
фото - Getty Images
В этом матче есть четко выраженный фаворит – "Манчестер Сити". Однако результат первой игры противостояния (1:1) оставляет некоторые возможности для сенсации. Тем более, "Лейпциг" умеет противостоять грандам, умеет демонстрировать свои сильные стороны.
Матч состоится во вторник, 14-го марта 2023-го года, в 22:00. Прямую видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
Смотреть можно прямо в этой новости.
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Лига чемпионов, раунд плей-офф 1/8, ответный матч
14 марта 2023. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 22:00 “РБ Лейпциг”
(результат первой игры 1:1)
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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