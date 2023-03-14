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Наполи - Айнтрахт: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Есть ли шансы у немцев?
Фото: Getty Images
Хвичу Кварацхелию и Виктора Осимхена пока не могут остановить не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов. Три недели назад в первом матче этих команд во Франкфурте Хвича не реализовал пенальти, однако во втором тайме сделал результативную передачу на Ди Лоренцо. А Виктор открыл счет до перерыва. В итоге "Наполи" победил 2:0 и ожидает домашней встречи с приемлемым преимуществом.
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Ответный матч 1/8 финала ЛЧ между "Наполи" и "Айнтрахтом" состоится в среду, 15 марта, на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе. Стартовый свисток арбитр встречи даст в 22:00.
В прямом эфире в Украине эту игру покажут медиасервисы MEGOGO и Volia TV – оба они работают по подписке. Плеер с трансляцией также будет размещен на нашем сайте поближе к началу встречи.
Если у вас нет возможности увидеть поединок, вы можете следить за ходом событий вместе с Матч-центром UA-Футбол в текстовой трансляции
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