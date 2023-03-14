  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Наполи - Айнтрахт: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи - Айнтрахт: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Есть ли шансы у немцев?

Наполи - Айнтрахт: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Хвичу Кварацхелию и Виктора Осимхена пока не могут остановить не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов. Три недели назад в первом матче этих команд во Франкфурте Хвича не реализовал пенальти, однако во втором тайме сделал результативную передачу на Ди Лоренцо. А Виктор открыл счет до перерыва. В итоге "Наполи" победил 2:0 и ожидает домашней встречи с приемлемым преимуществом.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ между "Наполи" и "Айнтрахтом" состоится в среду, 15 марта, на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе. Стартовый свисток арбитр встречи даст в 22:00.

В прямом эфире в Украине эту игру покажут медиасервисы MEGOGO и Volia TV – оба они работают по подписке. Плеер с трансляцией также будет размещен на нашем сайте поближе к началу встречи.

Если у вас нет возможности увидеть поединок, вы можете следить за ходом событий вместе с Матч-центром UA-Футбол в текстовой трансляции здесь. По ходу встречи бесплатно на нашем сайте будут появляться видео голов, а после финального свистка можно будет просмотреть обзор главных моментов игры.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Наполі - Айнтрахт дивитися онлайн, пряма відеотрансляція
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Реал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
yellow-arrow
Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов: когда и где смотреть церемонию
yellow-arrow
Порту - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде