Наполи - Айнтрахт: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Хвичу Кварацхелию и Виктора Осимхена пока не могут остановить не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов. Три недели назад в первом матче этих команд во Франкфурте Хвича не реализовал пенальти, однако во втором тайме сделал результативную передачу на Ди Лоренцо. А Виктор открыл счет до перерыва. В итоге "Наполи" победил 2:0 и ожидает домашней встречи с приемлемым преимуществом.

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Ответный матч 1/8 финала ЛЧ между "Наполи" и "Айнтрахтом" состоится в среду, 15 марта, на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе. Стартовый свисток арбитр встречи даст в 22:00.

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