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Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов: когда и где смотреть церемонию

Лига Чемпионов
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Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов: когда и где смотреть церемонию

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов еще осталось немало матчей, однако на этой неделе состоится заключительная жеребьевка этого сезона. В ближайшую пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне будут определены пары участников 1/4 и 1/2 финала, а также номинальный хозяин финального поединка – последний жребий технический и больше необходим для определения раздевалок на стадионе и других нюансов.

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Содержание

Кто сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов

  • "Бавария"
  • "Бенфика"
  • "Милан"
  • "Челси"
  • "Лейпциг"/"Манчестер Сити"
  • "Интер"/"Порту"
  • "Ливерпуль"/"Реал"
  • "Айнтрахт"/"Наполи"

Будет ли посев на жребии?

Нет. Каждая команда может сыграть с каждой. Таким образом, уже на этой стадии соревнований между собой могут сыграть пересекавшиеся на групповом этапе клубы или представляющие одну страну.

Когда состоится жеребьевка?

Церемония пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в пятницу, 17 марта. Старт события запланирован на 13:00 по киевскому времени.

Где смотреть онлайн жеребьевку Лиги чемпионов?

Событие будет показано на нескольких платформах. Бесплатно жеребьевку 1/4 и 1/2 финала можно будет посмотреть на официальном сайте УЕФА в разделе "Лига чемпионов".

С украинским комментарием посмотреть событие можно будет на сервисах MEGOGO и Volia TV – они являются официальными трансляторами Лиги чемпионов УЕФА в Украине.

Если вы не сможете увидеть событие, на сайте UA-Футбол будет текстовая онлайн жеребьевки, благодаря которому вы сможете оперативно узнать результаты.

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Когда будут проходить заключительные матчи Лиги чемпионов 2022/23?

На четвертьфинальной стадии в один день будут проходить по два матча. Первые игры запланированы на 11 и 12 апреля. Ответные матчи состоятся 18 и 19 апреля. Полуфиналы пройдут 9-10 и 16-17 мая. Решающая игра состоится в Стамбуле на стадионе "Ататюрк" 10 июня.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Челси (Лондон) Милан
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