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Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов: когда и где смотреть церемонию
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Getty Images / Global Images Ukraine
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов еще осталось немало матчей, однако на этой неделе состоится заключительная жеребьевка этого сезона. В ближайшую пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне будут определены пары участников 1/4 и 1/2 финала, а также номинальный хозяин финального поединка – последний жребий технический и больше необходим для определения раздевалок на стадионе и других нюансов.
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Кто сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов
- "Бавария"
- "Бенфика"
- "Милан"
- "Челси"
- "Лейпциг"/"Манчестер Сити"
- "Интер"/"Порту"
- "Ливерпуль"/"Реал"
- "Айнтрахт"/"Наполи"
Будет ли посев на жребии?
Нет. Каждая команда может сыграть с каждой. Таким образом, уже на этой стадии соревнований между собой могут сыграть пересекавшиеся на групповом этапе клубы или представляющие одну страну.
Когда состоится жеребьевка?
Церемония пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в пятницу, 17 марта. Старт события запланирован на 13:00 по киевскому времени.
Где смотреть онлайн жеребьевку Лиги чемпионов?
Событие будет показано на нескольких платформах. Бесплатно жеребьевку 1/4 и 1/2 финала можно будет посмотреть на официальном сайте УЕФА в разделе "Лига чемпионов".
С украинским комментарием посмотреть событие можно будет на сервисах MEGOGO и Volia TV – они являются официальными трансляторами Лиги чемпионов УЕФА в Украине.
Если вы не сможете увидеть событие, на сайте UA-Футбол будет текстовая онлайн жеребьевки, благодаря которому вы сможете оперативно узнать результаты.
Когда будут проходить заключительные матчи Лиги чемпионов 2022/23?
На четвертьфинальной стадии в один день будут проходить по два матча. Первые игры запланированы на 11 и 12 апреля. Ответные матчи состоятся 18 и 19 апреля. Полуфиналы пройдут 9-10 и 16-17 мая. Решающая игра состоится в Стамбуле на стадионе "Ататюрк" 10 июня.
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