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Шанс для Индзаги впервые выйти в 1/4 финала ЛЧ. Составы на матч Порту – Интер
"Порту" играет дома и у португальцев есть шансы на выход дальше
Фото: twitter.com/Inter
Стали известны составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Порту" – "Интер". Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "нерадзурри".
Встреча начнется в 22.00.
Состав "Порту":
- 13 Галену
- 16 Груич М.
- 30 Еванилсон
- 46 Эустакио С.
- 12 Зайду
- 2 Кардозу Ф.
- 99 Кошта Д. (В)
- 5 Маркано И. (К)
- 11 Пепе
- 9 Тареми М.
- 8 Урибе М.
⚽???? ℕ???????????????? ???????? ????ℕ????ℂ????????????⚽#FCPFCIM #UCL pic.twitter.com/SjjQ7mwnHi— FC Porto (@FCPorto) March 14, 2023
Склад "Інтера":
- 15 Ачерби Ф.
- 23 Барелла Н.
- 95 Бастони А.
- 2 Дамфрис Д.
- 36 Дармиан М.
- 9 Джеко Е.
- 32 Димарко Ф.
- 10 Мартинес Л. (К)
- 22 Мхитарян Г.
- 24 Онана А. (В)
- 20 Чалханоглу Х.
Siamo pronti ????— Inter (@Inter) March 14, 2023
I nostri 1️⃣1️⃣ per #PortoInter ⚫????#ForzaInter #UCL pic.twitter.com/trTAp9dlmy
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