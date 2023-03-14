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Шанс для Индзаги впервые выйти в 1/4 финала ЛЧ. Составы на матч Порту – Интер

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Порту" играет дома и у португальцев есть шансы на выход дальше

Шанс для Индзаги впервые выйти в 1/4 финала ЛЧ. Составы на матч Порту – Интер

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

Стали известны составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Порту" – "Интер". Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "нерадзурри".

Встреча начнется в 22.00.

Состав "Порту":

  • 13 Галену
  • 16 Груич М.
  • 30 Еванилсон
  • 46 Эустакио С.
  • 12 Зайду
  • 2 Кардозу Ф.
  • 99 Кошта Д. (В)
  • 5 Маркано И. (К)
  • 11 Пепе
  • 9 Тареми М.
  • 8 Урибе М.

Склад "Інтера":

  • 15 Ачерби Ф.
  • 23 Барелла Н.
  • 95 Бастони А.
  • 2 Дамфрис Д.
  • 36 Дармиан М.
  • 9 Джеко Е.
  • 32 Димарко Ф.
  • 10 Мартинес Л. (К)
  • 22 Мхитарян Г.
  • 24 Онана А. (В)
  • 20 Чалханоглу Х.
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В статье: Лига чемпионов Интер (Милан) Порту (Португалия)
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