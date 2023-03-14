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Из нокдауна в нокаут. Холанд отгрузил Лейпцигу уже три гола - ВИДЕО
Три за первый тайм
Фото: twitter.com/premierleague/Автор - невідомий
Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд оформил хет-трик в ворота РБ Лейпциг в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
После ничьей 1:1 в Германии, Сити уничтожает Лейпциг уже в первом тайме ответного матча.
В любом случае, гол есть гол. Эрлинг уничтожает Лейпциг.
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