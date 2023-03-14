  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Из нокдауна в нокаут. Холанд отгрузил Лейпцигу уже три гола - ВИДЕО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Из нокдауна в нокаут. Холанд отгрузил Лейпцигу уже три гола - ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Три за первый тайм

Из нокдауна в нокаут. Холанд отгрузил Лейпцигу уже три гола - ВИДЕО

Фото: twitter.com/premierleague/Автор - невідомий

Новина українською

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд оформил хет-трик в ворота РБ Лейпциг в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После ничьей 1:1 в Германии, Сити уничтожает Лейпциг уже в первом тайме ответного матча.

Два гола за две минуты в середине тайма, и затем немного случайный, после рикошета в самой концовке.

В любом случае, гол есть гол. Эрлинг уничтожает Лейпциг.

По теме
yellow-arrow
Холанд забил 30 голов в ЛЧ. Он достиг этой отметки в младшем возрасте, чем Месси, Роналду и Мбаппе
yellow-arrow
Клопп: Мы приехали в Мадрид, чтобы выиграть матч. Даже если шансы 1%, мы должны попытаться
yellow-arrow
Два гола за две минуты. Холанд отправляет в нокдаун РБ Лейпциг - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде