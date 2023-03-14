Из нокдауна в нокаут. Холанд отгрузил Лейпцигу уже три гола - ВИДЕО

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд оформил хет-трик в ворота РБ Лейпциг в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После ничьей 1:1 в Германии, Сити уничтожает Лейпциг уже в первом тайме ответного матча.

Два гола за две минуты в середине тайма, и затем немного случайный, после рикошета в самой концовке.

В любом случае, гол есть гол. Эрлинг уничтожает Лейпциг.