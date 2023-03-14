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Холанд забил 30 голов в ЛЧ. Он достиг этой отметки в младшем возрасте, чем Месси, Роналду и Мбаппе
Француза обогнал на несколько месяцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/8-й финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимал "Лейпциг". Еще в первом тайме представитель АПЛ отличился трижды. Дважды в течение двух минут забил нападающий Эрлинг Холанд, он же потом забил еще раз.
Для норвежца эти голы стали 29-м, 30-м и 31-м в основной сетке турнира. Этой отметки норвежец достиг в 22 года семь месяцев и 21 день.
Примечательно, что это быстрее, чем другие топ-бомбардиры современности. Как подсчитал журналист Владимир Мыленко, Месси, когда он забил 30 голов в главном еврокубке, было 23 года 4 месяца и 9 дней. Роналду – 26 лет 7 месяцев и 22 дня. А Мбаппе – 22 года 11 месяцев и 17 дней.
Отметим, что первый матч между "Лейпцигом" и "МанСити" закончился со счетом 1:1.
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