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Холанд как Месси и Адриано. Норвежец забил пять голов из шести в ворота Лейпцига - ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Холанд как Месси и Адриано. Норвежец забил пять голов из шести в ворота Лейпцига - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Манчестер Сити продолжает уничтожать РБ Лейпциг в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

3 гола Холанда в первом тайме, два во втором (гол Гюндогана почти не считается).

6:0, 5 голов Холанда. Норвежец бьет рекорды.

Интересно, что ранее в Лиге чемпионов 5 голов в одном матче забивали только Лионель Месси и Луис Адриано.

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг Эрлинг Холанд
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