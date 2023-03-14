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Холанд как Месси и Адриано. Норвежец забил пять голов из шести в ворота Лейпцига - ВИДЕО
Сравнялся с легендами
Getty Images/Global Images Ukraine
Манчестер Сити продолжает уничтожать РБ Лейпциг в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
3 гола Холанда в первом тайме, два во втором (гол Гюндогана почти не считается).
6:0, 5 голов Холанда. Норвежец бьет рекорды.
Интересно, что ранее в Лиге чемпионов 5 голов в одном матче забивали только Лионель Месси и Луис Адриано.
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