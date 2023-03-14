Лига Чемпионов. Порту - Интер 0:0. По пути Милана

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Порту. "Эштадиу ду Драгау"

"Порту" - "Интер" 0:0 (первый матч - 0:1)

"Порту": Диогу Кошта, Пепе Акино, Кардозу, Маркано, Сануси (Венделл 85), Эустакио (Франко 70), Груич, Урибе (Намазо 85), Тареми, Эванилсон (Тони Мартинес 70), Галено

"Интер": Онана, Дармиан (Шкриньяр 80), Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 74), Думфриз, Барелла (Брозович 80), Чалханоглу, Мхитарян, Димарко (Д'Амброзио 70), Джеко (Лукаку 70), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Пепе Акино 79 - Дармиан 33, Джеко 69, Ачерби 90

Удаление: Пепе Акино 90+6 (вторая желтая)

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

"Интер" завидовал своим соседям и хотел пойти по пути "Милана" в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Причем путь казался схожим. После 1:0 дома в первом матче, сразу после 1:2 в гостях в лиге, не в лучшей форме, но и против соперника в такой. После победы в первом матче "нерадзурри" в Серии А проиграли два из трех, причем оба в гостях. Они в целом слабо играют в гостях, одержав лишь шесть побед в 17-ти матчах в этом сезоне. Но сегодня хватило ничьей.

Учитывая состояние команд и их умение играть кубковые матчи (действующие обладатели всех Кубков и Суперкубков на Родине), нетрудно было предсказать хмурую вязкую медленную игру невысокого уровня. "Порту" владел мячом в два раза больше, пробивал по воротам почти в два раза чаще (21:11), но ощущения его полного преимущества или даже заслуженности хотя бы одного гола не возникало. Да даже странно, что по такой игре команды выдали так много ударов.

Урибе пробивал издали чуть неточно, после потери Эустакио пробил недостаточно сильно для Онаны. Барелла вывел Джеко, но Кошта в своем сотом матче за клуб уверенно отбил. Сам Барелла пробил как Эустакио. Лаутаро с острого угла попал в Кошту. Галено чуть не достал длинный пас перед Онаной. Груич хорошо пробивал низом, но Онана не спал. В нескольких других эпизодах защитники отчаянно блокировали, также атакующие пробивали плохо либо не доставали.

Следует отметить, что "Интер" не ставил "автобус". По крайней мере, далеко не всегда. Выходил в атаку, пытался держать игру в центре поля, пытался не позволять осаду своих ворот. Как и "Милан" в гостях против "Тоттенхэма". Лишь в добавленное время, как и в Лондоне, возле ворот итальянцев стало по-настоящему жарко. Сегодня в двух эпизодах Думфриз тащил с линии ворот, Онана отбивал удар Тареми в стойку, Груич головой попал в перекладину.

Как и "Милан", "Интер" отстоял 0:0 в гостях и пробился в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Впервые за 12 лет. Что должно снять давление с его наставника. Симоне Индзаги в который раз доказал силу кубкового тренера. А в целом город Милан доказал, что проснулся от спячки. "Порту" же второй сезон без 1/4-ой. Вроде бы ничего страшного. Но на шестой год работы Сержиу Консейсау чувствуется некая моральная и идеологическая усталость команды и тренера.